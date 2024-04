Soome kaalub senisest kangema alkoholi poodidesse lubamist

Soome sotsiaalkaitseministri Sanni Grahn-Laasoneni sõnul aitab reform vähendada inimeste koormamist bürokraatia ja regulatsioonidega nende igapäevases elus. Ministri sõnul on tegemist kõigest 2018. aasta alkoholiseaduse reformi jätkuga.

"Jutt käib terviklikust lähenemisest, sest alkoholi tarbimine Soomes on pikka aega langenud," ütleb Grahn-Laasonen.

Soome sõltuvushäirete ennetamise liit EHYT loodab aga, et valitsus loobub oma plaanidest. EHYT-i tegevjuhi Juha Mikkoneni sõnul pole Soomes probleemiks alkoholi kättesaadavus, vaid selle tarbimisest tingitud kahju. Ühtlasi on ta mures, et pakutav reform seadustab alkoholi kojutarned.

"Isegi põhiseaduse järgi on avaliku võimu kandjate ülesanne edendada rahvatervist. Küsimus on, kas sotsiaal- ja terviseministeerium arvab tõesti, et alkoholi kojutarned ja kangemate jookide poodidesse toomine edendab rahvatervist?" küsis Mikkonen Soome rahvusringhäälingu Yle saates.

Grahn-Laasoneni sõnul võtab valitsus reformi varjupooli tõsiselt arvesse. Minister rõhutab, et reform on mõõdukas ning ta loodab, et Soome on valmis alkoholi temaatikat senisest avatumalt arutama.

"Loodan, et ühel päeval näeme, et Soome saab olla hooliv, mitte patroneeriv riik," ütles Grahn-Laasonen.

Ometi oli enamik kooskõlastusringi kaasatud organisatsioone alkoholiseaduse reformimise vastu. Minister väidab aga, et kaasatud organisatsioonide kriitika puudutas enamasti alkohoolsete jookide tootmismeetodiga seotud piiranguid. Ettepaneku järgi oleks lubatud müüa poodides ainult käärimise teel toodetud õlut, siidrit ja veini ning segamise teel toodetud jookidele säiliks senised piirangud.

Soome parlamendi põhiseaduskomisjon on juba otsustanud, et valitsuse eelnõu pole põhiseadusega vastuolus, mistõttu selle menetlust saab jätkata.