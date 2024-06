Politseid enam löökaugu kahju tuvastamiseks vaja pole

Kui autojuht sõidab löökaugust läbi ja tema auto saab kahjustada, on tal mõnikord võimalik saada kahju kulu tagasi. Kahju hüvitamist võib nõuda ka siis, kui tee on vajunud või asfalt pragunenud.

Siiani on autojuht pidanud kutsuma teekatte ebatasasusest tekkinud kahju fikseerimiseks kohale politsei. Sellest aastast on see protsess aga muutunud. Enam politseid kohapeale auku pildistama ja mõõtma kutsuda pole vaja. Liiklejal tuleb ise ära mõõta nii augu pikkus, laius kui sügavus. Kuid ära ei tohi unustada siiski politseid liiklusõnnetusest teavitada.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre rääkis, et mõned löökaugud on lihtsalt lubatud. "Määrus kehtestab, mis ajaperioodil, millised augu sügavused on ka lubatud. See on hästi pikk ja detailne määrus, sellepärast tasub väga täpselt mõõta, sest üks sentimeeter võib ka oluliseks osutuda," selgitas ta.

Mõõdulinti ilmtingimata pole vaja, sobivad ka käepärased vahendid, näiteks tikutops või kaart.

Seejärel peaks autojuht viima auto remonditöökotta, kust saab teada kahju summa. Seejärel tuleb esitada kahjunõue koos tõendusmaterjaliga kohalikule omavalitsusele või riigile.

Tee omanik peab veenduma, et tee oleks nõuetele vastav. Kui tee nõuetele ei vasta ja ei ole ka ebatasasuste eest hoiatavat märki, saab autojuht kahju korral kahjunõude esitada. Kui hoiatav märk on olemas, siis vastutab liikleja ise enda auto eest.

Tallinna linnavalitsuse keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak ütles, et eelmisel aastal sai Tallinn 27 500 euro eest kahjunõudeid.

"38 kahjunõuet ja sellest 38 kahjunõudest me rahuldasime 15 ja kokku oli see kulu 3700 eurot,'' ütles Tarmak.