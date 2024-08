Ametnike ühiste suveväljasõitude kärpimine pole veel otsustatud

Kuigi ERR saatis palve kommenteerida ametnike välitööde teemat ja vajalikkust minister Piret Hartmanil, saabus kirjalik vastus regionaal- ja põllumajandusministeeriumi üldise kommentaarina.

Selles öeldakse, et 26.-28. augustini Muhu- ja Saaremaal toimuvate ametnike välitööde korraldamise kulu on ca 5500 eurot. See sisaldab 11 seminari korraldamist kolme päeva jooksul, vajalike ruumide renti ja kohvipause.

"Üritusele on kutsutud ja sellest võtavad osa lisaks ministeeriumite ja riigiametite teenistujatele ka kohalike omavalitsuste ja nende asutuste teenistujad (ennekõike Saare maakonnast), kohalike ühingute, ettevõtete, volikogude ja kohaliku arenduskeskuse esindajad. Kokku osaleb üritusel üle 200 inimese üle poolesajast erinevast asutusest," märgiti üldises vastuses.

Küsimusele, mis on ametnike välitööde eesmärk, vastati, et selleks on tutvuda põhjalikult piirkondadega üle Eesti ning tõsta riigiteenistujate teadlikkust piirkonnast.

"Selle käigus luuakse erinevate asutuste, sh riigi- ja kohalike omavalitsuste teenistujate vahel uusi kontakte ja koostöövõrgustikke. Ühine infovahetus aitab poliitika kujundamisel ja otsuste langetamisel arvestada kohapealse olukorra ja küsimustega ning samas ka viia kohalikud omavalitsused paremini kurssi ministeeriumite tegevusega. Välitööde käigus proovitakse üheskoos leida lahendusi kohapealsetele kõige põletavamatele probleemidele, et tagada vastava piirkonna areng. Ühtlasi saab nii regionaal- ja põllumajandusministeerium kui ka teised ministeeriumid ja riigiametid tagasisidet senise poliitika kujundamisele."

Küsimusele, kas üldises kärpeõhkkonnas on kaalutud ka ametnike välitööde korraldamisest loobumist, vastati: "Kärpe olukorras vaadatakse otsa kõigele, sh välitööde ettevõtmisele. Konkreetsed kärpekohad on veel majas ja haldusalas otsustamisel."

Esimesed ametnike välitööd peeti 2017. aastal kultuuriministeeriumi eestvedamisel Ida-Virumaal, kuhu naasti ka 2018. aastal. 2019. aastal korraldati välitööd rahandusministeeriumi eestvedamisel Kagu-Eestis ning 2021. aastal Kesk-Eestis. 2022. aastal võttis vedamise taas üle kultuuriministeerium ning välitöid peeti Ida-Virumaal. 2023. aastast korraldab välitöid regionaal- ja põllumajandusministeerium, seda toona Läänemaal.