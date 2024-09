Tallinn ja ettevõtjad pooldavad Järve keskuse juurde rongipeatuse rajamist

Nii Tallinn kui ka Järve keskuse omanik Silikaat Grupp näeksid hea meelega, et Järve keskuse juurde rajataks rongipeatus. Eesti Raudtee sõnul oleks neile vaja, et Elron esitab tellimuse ning riik tagab rahastuse, mis on umbes kaks miljonit eurot.

Tallinna abilinnapead Pärtel-Peeter Pere ja Kristjan Järvan kohtusid neljapäeval Silikaat Grupi esindajatega, et arutada uue rongipeatuse loomist Järve keskuse lähedale. Järvan ütles ERR-ile, et ettevõtja tellitud liikuvusanalüüs näitas, et uus peatus oleks piirkonnale väga mõjus ja selle kasutatavus suur.

"Kuivõrd sinna jooksevad kokku Männiku tee, Viljandi maantee ja Pärnu maantee, siis on sinna nagunii tulevikus plaanis rajada liikuvuskeskus ja seetõttu on linnavalitsus huvitatud, et seal oleks ka rongipeatus," lausus Järvan.

"Tallinna poolt on kindlasti huvi olemas. Küsimus on, kes selle eest maksab – raudtee jääb riigi haldusalasse," lisas ta.

Järvani sõnul saaks rongipeatuse rajada nii, et see ei takistaks tulevikus Tallinna väikese ringtee pikendust.

Eesti Raudteest öeldi ERR-ile, et Järvele on võimalik rongipeatus rajada, kuid selleks on vaja täita mitu tingimust.

"Järve raudteepeatuse võimalikkuse osas tuleks kindlasti esimeseks arutelukohaks ohutus, kuna see raudteelõik on kurvi juures ning niisama inimesi sinna juhtida ei ole võimalik. Selleks, et antud peatus üldse küsimuse alla tuleks, peaks Tallinn ära lahendama kergliiklejate ohutuse küsimuse ja suunama nad tunnelisse," lausus Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

Teiseks oleks vaja, et reisirongide operaator ehk Elron esitaks tellimuse sellele peatusele ning kolmandaks peaks riik tagama rahastuse, lisas ta.

"Kui kõik need tingimused – ohutus, tellimus vedajalt ja riigilt tagatud rahastus – oleksid täidetud, siis Eesti Raudtee oleks valmis ka ehitama vastava peatuse," ütles Zimmermann.

Küsimusele, kui palju ühe rongipeatuse rajamine maksma läheks, vastas Zimmermann, et see oleneks hankest, kuid ligikaudne maksumus oleks kahe miljoni euro ringis.