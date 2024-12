Tehinguturu aktiivsus tänavu kasvas, kuid teine poolaasta jäi vaikseks

Kui eelneval kahel aastal tehingute arv langes ja mullu tehti vaid 137 tehingut, siis tänavu tehti neid 173. Positiivne trend oli siiski vaid esimesel poolaastal ning teisel poolaastal tehti vaid üks tehing rohkem kui aasta varem.

Tänavu tehtud tehingutest 67 kuulusid riskikapitali ja tehnoloogia valdkonda, suuremahulisi kinnisvaratehinguid oli 13, emissioone oli seitse ning traditsioonilisi ülevõtmise ja omandamise (M&A) tehinguid toimus 86.

Ellex Raidla partneri Risto Vahimetsa sõnul mõjus tänavu positiivselt intresside stabiliseerumine ja langetamine, mis tõstis varade väärtust ja muutis finantseerimise odavamaks.

Lõppeval aastal oli Eestis tehingute vaates endiselt kuumim sektor energiatehnoloogia valdkond, kus tehti aasta lõikes 12 tehingut. "Täiendavalt tuleb põnevate sektoritena esile tuua kaitsetööstuse tehnoloogiavaldkonna ja ettevõtetest Wayren, Frankenburg, TechSecIntel, SensusQ ning meditsiinitehnoloogia, kus 2024. aasta jooksul toimus üheksa rahakaasamist," loetles Vahimets.

Vahimets täheldas advokaadibüroo tehinguülevaates, et prognoosis tehinguturu elavnemist ja investeerimisjulguse taastumist ka poole aasta eest, mil see oli liialt optimistlik, kuid ootab praeguste andmete põhjal tehinguturu tempo kiirenemist ka uuelt aastalt.

"Näen olulist kasvu ka Eesti tehinguturul, sest intressid on stabiliseerunud madalamal tasemel ja pangad on Eestis finantseerimise osas igati avatud suhtumisega," nentis Vahimets.

Partner Sven Papi sõnul oli väliskapitali huvi tänavu Eesti vastu tagasihoidlik, mis avas aga paremad võimalused kohalikule kapitalile. "Olgu näideteks Kristiine keskuse omandamine Cityconilt või Technopolise väljaostmine Mainor Ülemiste poolt Technopolis Ülemistes või ka Trev 2 väljaostmine Vinci kontsernilt Trev 2 juhtkonna poolt," tõi Papp välja.

"Tuleb tõdeda, et Eesti majandus on olnud sel aastal loid ning loid on olnud ka 2024 tehinguteturg. Rõõmustada saab muidugi alati sellegi üle, et tehingud ei ole turult täiesti kadunud," lausus Papp.

Papp märkis, et tänavu olid olulised ka investeeringud kaitsetööstuse valdkonnas, millest on enim kõneainet pakkunud Frankenburg Technologies.

Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo märkis, et tänavu ei toimunud ühtegi avalikku aktsiapakkumist, Lätis oli neid samal ajal seevastu kolm. Peamiselt pakuti kõigil kolmel Balti turul võlakirju, mida toetas selleks soodne intressikeskkond.

"Muuhulgas tehti kaks tehingut, mis on sisult erakordsed – Liveni rohevõlakirja avalik pakkumine ja Eesti Energia hübriidvõlakirja emissioon. Aktsiate esmaemissioonide osas saime aga tulemuseks nulli ning nõnda oli Lätil lihtne meist ette minna," sõnas Kivisoo.