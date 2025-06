Pärnus tekkisid probleemid lasteaedade toitlustamisega.

Alates esmaspäevast hakkas Pärnu 11 lasteaias toitlustust pakkuma hanke võitnud aktsiaselts Baltic Restaurants Estonia. Pärnu linna sõnul on ettevõttel esimestel päevadel olnud probleeme nii toidu kvaliteedi, koguste kui ka toidu õigeaegse kohaletoimetamisega.

Nii linna kui ettevõtte poole on pöördunud ka rahulolematud lapsevanemad. Üle Eesti ligi 80 haridusasutuses toitlustusteenust pakkuva Baltic Restaurants Estonia sõnul tekkisid tõrked vähese ettevalmistusaja tõttu ning esimeste päevade eest toiduraha ei küsita.

Pärnu linn aga leiab, et ligi 2000 lapse toitlustamise organiseerimise ettevalmistamiseks oli aega piisavalt. Nii linnavalitsuse kui ka ettevõtte esindajad kinnitavad, et on tekkinud olukorras reageerinud kiiresti.

"See on toitlustusteenusepakkujate jaoks üldine probleem, et riigihanked jäävad väga viimasele hetkele ja ettevalmistusajad jäävad väga lühikeseks. Lõpuks see hetk, kus me pidime toitlustusteenust pakkuma hakkama, tuli nii lähedale, et asjade ülesseadmiseks lihtsalt jäi nii vähe aega. Ja ka inimeste koolitamine jäi väga viimasele hetkele. Me oleme suhelnud lasteaedade juhtkondadega, me oleme linnavalitsusega suhelnud, teinud ettepanekuid, kuidas olukorda parandada. Näiteks kui esimestel päevadel toidud ei jõudnud kohale, siis järgmistel päevadel on toidud jõudnud juba õigel ajal kohale. Kui oli koguste ja kvaliteediga probleeme, siis on kogused ja kvaliteedid tänaseks juba paika saadud. Täna saime lasteaedadest ka väga palju positiivset tagasisidet," lausus Baltic Restaurants Estonia juhatuse liige Aaro Lode.

"Mure on selles, et see kvaliteet, mida me ootasime hankega, tänaseks ei ole realiseerunud, me ootame toidu paremat kvaliteeti. Kogu teenus kompleksina on praegu see, mida me ei oodanud. Toidud ei ole esmaspäeval jõudnud õigeaegselt, teisipäeval olid veel siin-seal viivitused, aga tänaseks (neljapäevaks – toim.) on olukord paranenud, toidud jõuavad üldiselt õigeaegselt kohale. Ja kogustega on ka probleeme, ka sellega tehakse igapäevaselt tööd, et kogused oleksid õiged ja toidu kvaliteet ka. Tegelikult novembris alustasime protsessiga ja allkirjastamine toimus märtsi esimestel päevadel, on umbes kolm kuud olnud aega ettevalmistamiseks," rääkis Pärnu linnavalitsuse hariduskorralduse peaspetsialist Kairi Gustavson.