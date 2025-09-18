Riigikohus: sarnase nimega valimisliitude registreerimisel on õigus esimesena tulnul

Riigikohus nõustus Vabariigi Valimiskomisjoniga, et äravahetamiseni sarnase nimega valimisliitude puhul on registreerimisel eesõigus varasemal dokumentide esitajal.

Riigikohus selgitas Valga vallas kahe valimisliidu vahel puhkenud nimevaidlust kommenteerides, et valimisliidu nimi on üldjuhul kaitstud alates valimiskomisjonis registreerimisest.

Seaduse järgi saab esitada valimisliidu valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks kõige varem 60. päeval ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva. Seejuures on välistatud kahe sama või eksitavalt sarnase nimega valimisliidu registreerimine, öeldakse riigikohtu pressiteates.

Selle kohaselt allkirjastasid kaks inimest 12. juunil seltsingulepingu, et luua "Valimisliit Meie Valga". Kui aga selle valimisliidu esindaja soovisid 25. augustil esitada Valga valla valimiskomisjonile teatise valimistel osalemiseks, jättis komisjon liidu registreerimata, sest päev varem oli oma dokumendid esitanud nimekiri "MEIE VALGA valimisliit".

Valla valimiskomisjon lahendas registreerimistaotlused nende esitamise järjekorras, lähtudes riigi valimisteenistuse suunistest. Riigikohus leidis, et tegemist on objektiivse tingimusega, millest kaebaja oli ka eelnevalt teadlik. Samuti polnud kaks kuud praegusel juhul ebaproportsionaalselt lühike aeg valimiskampaania tegemiseks, kommenteeris riigikohtu pressiteenistus.

Riigikohus juhtis tähelepanu veel sellele, et seadus kaitseb pikka aega tegutsenud valimisliitude õigust enda nimele. Eelmistel volikogu valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada ainult juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu loojatest on ka uues valimisliidus.

Esialgu registreerimata jäänud valimisliidu liikmed kandideerivad nüüd nime all "Valimisliit Meie Valga eest ja heaks".