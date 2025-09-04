Valgas jäi valimisliidu nimi end esimesena registreerinud liidule

Valimiskomisjon jäi enda esialgse otsuse juurde, et Valgas "Meie Valga" nimelise valimisliidu registreerinutena läheb kirja liit, mis avalduse neile esimesena esitas, hoolimata sellest, et teine liit oli end "Meie Valga" nime all juba pikemalt reklaaminud. Valimisliit plaanib komisjoni otsuse edasi kaevata.

Valgas reklaamis end oktoobrikuistele kohalikele valimistele vastu minnes juba suve algusest oranži taustaga plakatitel "Meie Valga" nime kandev valimisliit.

Liitu veavad eest kunagised Keskerakondlased Allain Karuse ja Mati Kikkas, kellest viimane valimisliidu loomise eest erakonnast ka välja heideti, kuna valimisliidus osalemist erakonnaga ei kooskõlastanud.

Võimalus liit eelseisvateks valimisteks registreerida avanes 20. augustil ning registreerimine on avatud neljapäevani. Kui end avalikkuse ees pikemalt "Meie Valga" nimega seostanud valimisliit aga valimiskomisjoni registreerima jõudis, oli samanimeline liit juba registreeritud.

Teist, end roheliste kirjadega reklaamivat "Meie Valga valimisliidu" nime kandvat liitu veavad ametlikult eest end kohalikeks noorteks tegijateks nimetavad Mikk Metsar ja Priidu-Joosep Kutsar, kes kommentaaris Lõuna-Eesti Postimehele nentis, et oli sama nimega liidu reklaame küll märganud, kuid seda enda liidu registreerimisel takistuseks ei pidanud.

ERR-ile sõnas Kutsar, et praegu kahte kandidaati reklaamiv liit ootab endaga veel noori kandideerima, kuid noored ei soovi väga poliitikas osaleda, kartes, et nende nimi saab määritud ning kahtlevad, kas närv peab poliitikas vastu, eriti arvestades isiklikke rünnakuid sotsiaalmeedias.

Valimisliit plaanib minna riigikohtusse

End juba varem "Meie Valga" nime all tutvustanud liit esitas selle peale vabariigi valimiskomisjonile kaebuse. Komisjon otsustaski sel nädalal jätta valimisliidu vaidlustamise rahuldamata, võttes arvesse vaid avalduste esitamise järjekorda.

Valimiskomisjoni hinnangul asjaolu, et seltsing on enne valimisliidu registreerimist saanud loa end valla territooriumil reklaamida, ei anna alust valimisliidu eelisjärjekorras registreerimiseks.

Komisjon märkis, et valimisliidu nimedes on lubatud sarnasus, kuid need ei tohi olla eksitavalt sarnased või lausa samased, sest valijal peab olema võimalik teha teadlik ja selge valik erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide vahel.

Praeguseks on esialgsest nimest ilma jäänud valimisliit võtnud uueks nimeks "Meie Valga eest ja heaks". Peamiselt tähendab see valimisreklaamile ja meenetele pikema nime juurde lisamist ning valimisnimekirjade kinnitamisel rohkemate valimisliidu uue nimega materjalide tellimist, kirjeldas Allain Karuse ERR-ile.

Karuse nentis, et neil ei olnud kohe võimaluse avanedes plaani minna valimisliitu registreerima, kuna üldiselt soovivad poliitikud siiski eristuda, mitte kellegi teisega sarnaneda. "Ei meie ei lase end sellest kõigutada. Need kaks noormeest pole meile kindlasti konkurendid," ütles Karuse. "Kurb, et sellised pahatahtlikud inimesed meil olemas on."

Valimisliit ei plaani aga asja sinnapaika jätta ning plaanib valimiskomisjoni otsuse kaevata edasi riigikohtusse.