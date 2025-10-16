ERR-i kanalid vahendavad valimiste tulemusi mahuka eriprogrammiga

Kohalike omavalitsuste valimiste tulemustele on Eesti Rahvusringhäälingu kanalites pühendatud eriprogramm 19. oktoobri õhtul ja 20. oktoobril.

Valimistele pühendatud eriprogramm kulmineerub rahvusringhäälingu kanalites 19. oktoobril, kui otsesaadetes vahendavad valimistulemusi nii ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Raadio 4 kui ka ERR.ee portaal ja Jupiter.

ETV suures "Valimiste õhtu" otsesaates jõuavad pühapäeva õhtul vaatajateni hääletustulemused, mida stuudios analüüsitakse koos külaliste ja ekspertidega. Otsesaade kestab kuni valimistulemuste selgumiseni.

"Valimiste õhtut" juhivad Anna Pihl, Joosep Värk ja Taavi Eilat. Maakondadest vahendavad tulemusi ja meeleolusid ERR-i korrespondendid ning otselülitusi tehakse erakondade valimispidudelt, reporteritena tegutsevad sel õhtul Kristjan Pihl, Merilin Pärli ja Marko Reikop.

ETV "Valimiste õhtu" algab pühapäeval kell 20.15. Samast stuudiost jätkab esmaspäeva hommikul "Terevisioon", mis on Reimo Sildvee ja Katrin Viirpalu juhtimisel pühendatud samuti valimiste tulemustele.

"Valimiste õhtu" saab pühapäeval ka viipekeelse tõlke, otsesaade on nähtav ETV2-s ja Jupiteris.

Vikerraadio ja rahvusringhäälingu uudisteportaali ühine "Valimisõhtu" algab 19. oktoobril kell 20.05 ja pakub südaööni koos külalistega põhjalikku ülevaadet ja analüüsi valimistetulemusele. Saadet juhivad ajakirjanikud Mirko Ojakivi, Anvar Samost, Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu, toimetaja on Johannes Voltri.

Esmaspäeval, 20. oktoobril on kell 14.05 Vikerraadios ja ERR-i uudisteportaalis erisaade, kus valimistulemusi analüüsivad Anvar Samost ja Huko Aaspõllu.

Venekeelne valimisõhtu jõuab ETV+ ja Raadio 4 ühisel jõul vaatajate-kuulajateni 19. oktoobri õhtul algusega kell 22. Saadet juhivad Andrei Titov ja Julia Bali.