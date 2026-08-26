ERR-i kanalid vahendavad presidendivalimisi kõigil platvormidel

ERR-i kanalid vahendavad presidendivalimisi nii eelsaadetega teles ja raadios kui ka otseülekannetega valimispäevadel.

Presidendivalimiste eel viib ERR läbi intervjuud presidendikandidaadi Ülle Madisega. ETV toob kohtumise vaatajateni sel kolmapäeval kell 20, kui "Esimese stuudio" erisaates küsitleb Ülle Madiset saatejuht Andres Kuusk. ETV2 näitab saadet samaaegselt koos eesti viipekeele tõlkega.

ETV+ pakub Ülle Madisega kohtumist 1. septembri õhtul kell 20.30, "Nädala intervjuu" viib läbi saatejuht Tatjana Gassova. Raadio 4 pakub intervjuud kuulamiseks 2. septembril kell 11.05.

Vikerraadios usutles Ülle Madiset pikemalt Arp Müller, saadet saab järele kuulata Vikerraadio kodulehel ja Eesti Raadio äpis.

Presidendivalimistele on pühendatud ka "Impulsi" hooaja avasaade 1. septembril.

Presidendivalimisi 2. septembril ja vajadusel ka järgnevatel päevadel vahendavad otseülekannetega nii tele, raadio kui ka portaal.

ETV ja Vikerraadio lülituvad 2. septembril riigikogusse kell 11.50. Valimiste käiku ja kohalviibijate mõtteid vahendavad saatejuhid Liisu Lass ja Mirko Ojakivi ning reporter Taavi Eilat. ETV 2-s on otseülekanne eesti viipekeele tõlkega.

Riigikogust läheb sel hommikul eetrisse ka "Terevisioon".

ETV+ alustab otseülekandega 2. septembril kell 11.55. Kohapealses stuudios on saatejuht Julia Bali, reporterina vahendab valimisi Konstantin Sviridovski. Presidendivalimistele on pühendatud ka õhtune "Epitsenter" kell 20.30.

Raadio 4 eetris on 2. ja 3. septembril valimistele pühendatud programm saates "Üksikasjad" kell 11.05-13.

Rahvusringhäälingu kanalites ilmunud presidendivalimistele pühendatud uudised, intervjuud ja saated koonduvad portaali alamlehele.

Nädal enne valimisi alustas ERR.ee ka artiklitesarjaga, mille fookuses on varasemad valimised. Lugude sarjas meenutavad toimunut presidendivalimiste taustal olnud võtmetegijad. Sarja avalugu viis aastasse 1992, teine lugu aastasse 1996.

ERR-i nõukogu on kinnitanud Eesti Vabariigi presidendi 2026. aasta valimiste kajastamise reeglid Eesti Rahvusringhäälingus.