Ministritest sai enim hääli Pevkur, kõige vähem Taro

Tarost polnud kuigi palju edukam samuti Põlva vallas kandideerinud taristuminister Kuldar Leis, kes Reformierakonna nimekirjas kogus 38 häält.

Häältesaagilt oli Pevkuri järel teine rahandusminister Jürgen Ligi, kes kandideeris Kristiines ja kogus 856 häält. Talle järgnes Tartus kandideerinud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200), kes kogus 668 häält.

Reformierakondlasest sotsiaalminister Karmen Joller tõi Lasnamäelt ära 563 häält.

Kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond) kogus Pirital 500 häält, seevastu tema erakonnakaaslane Andres Sutt sai samas piirkonnas 343 häält.

Eesti 200 ministritest oli Tallinnas edukaim regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kes kogus Kesklinnas 257 häält. Välisminister Margus Tsahkna sai Nõmmelt 191 häält. Samuti Kesklinnas kandideerinud justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta saagiks jäi 76 häält.