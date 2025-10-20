Viimsi vallas võitis Reformierakond
Viimsi vallas võitis valimised Reformierakond, kes 21-liikmelises volikogus sai seitse kohta ehk ühe rohkem kui eelmistel valimistel.
Suurim häältemagnet oli Viimsis reformierakondlasest IT-ettevõtja Taavi Kotka, kes kogus 873 häält. Praegune abivallavanem Alar Mik, samuti Reformierakonnast, sai 415 häält.
Reformierakonnale järgneb mandaatide arvult Isamaa, kes kogus hääli viie mandaadi jagu. Viimsi isamaalaste popim kandidaat oli Aivar Osa 383 häälega.
Keskerakond sai Viimsi volikogus neli kohta, valimisliit Vali Viimsi kolm kohta ja valimisliit Kogukondade Viimsi kaks kohta.
Künnise alla jäi Viimsis teiste seas erakond Eesti 200. Näiteks Viimsis kandideerinud riigikogu esimees ja endine Eesti 200 esimees Lauri Hussar kogus seal 44 häält.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi