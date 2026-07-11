Valitsuserakonnad olid poliitannetuste tabeli lõpus

Kõige enam kogus eelmises kvartalis poliitannetusi Isamaa, kõige vähem aga valitsuspartei Eesti 200, kelle kogutulust moodustasid annetused vähem kui protsendi.

Kõige enam kogus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmetel teises kvartalis annetusi Isamaa 161 279 euroga.

Sealhulgas tegi taaskord 100 000 euro suuruse annetuse ärimees Parvel Pruunsild, kes on koduerakonda juba pikemat aega igal kvartalil toetanud samasuguse summaga.

Lisaks sellele toetas Isamaad 25 000 euroga ka teinegi ärimees Armin Karu, kes veel mullu toetas Isamaast veidike suurema summaga peaministripartei Reformierakonda.

Erakond sai lisaks ka 93 363 eurot riigitoetust, kogus 6018 eurot liikmemaksu ning teenis 54 eurot tulu erakonna varalt.

Eelmises kvartalis kogus Isamaa annetusi 200 834 eurot, sealhulgas toetasid erakonda lisaks Pruunsillale ka ärimees ja Postimehe omanik Margus Linnamäe ning turbaärimees Jüri Tiidermann, vastavalt 60 000 ja 20 000 euroga.

Annetuste kogusummas platseerus teisele kohale parlamendiväline erakond Parempoolsed, kellele loovutati 120 739 eurot.

Võrdselt 30 000 euroga toetasid Parempoolseid ärimehed Rain Lõhmus ja Raul Kirjanen ning 8000 eurot annetas ka IT-ettevõte Helmes asutaja Jaan Pillesaar.

Lisaks sai erakond ka 7500 eurot riigitoetust. Liikmemaksu aga nende kontole ei laekunudki.

Esimeses kvartalis teenis Parempoolsed annetusi 103 769 eurot ning siis olid suuremad annetajad samad.

Keskerakonnale annetati 68 753 eurot, suurimaks annetajaks oli Pärnu Sadama juhatuse liige Mati Einmann.

Kusjuures prokuratuur süüdistas Einmanni mõni aasta tagasi eraviisilises jälitustegevuses ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Kohus lahendas kriminaalasja lühimenetluses ning määras talle liitkaristuse 72 408 eurot, ent kuna lühimenetluse puhul väheneb summa kolmandiku võrra, siis tuli tal lõpuks tasuda 48 272 eurot.

Erakonna juht Mihhail Kõlvart annetas koduparteile 2100 eurot.

Keskerakond oli kõige tublim liikmemaksude koguja, kui sel rindel teeniti kokku 18 239 eurot. Lisaks teeniti 251 eurot tulu erakonna varalt ning saadi 186 726 eurot riigitoetust.

Eelmises kvartalis saadi annetusi 84 898 eurot ning suurimad annetajad olid Mihkel Undrest ja Janek Mäggi vastavalt 10 000 ja 9650 euroga.

Sotsiaaldemokraadid aga teenisid selle aasta teises kvartalis annetusi 65 149 eurot ning nende suurimaks toetajaks oli ärimees ning erakonna liige Ants Liivat 15 000 euroga.

Temale järgnesid endised Tallinna linnajuhid Jevgeni Ossinovski 5185 ja Madle Lippus 5020 euroga.

Riigitoetust sai SDE 105 033 eurot ning liikmemaksu koguti 8312 eurot.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai eelmises kvartalis rahalisi annetusi 87 932 eurot.

Koalitsioon kogus suurtest annetusi kõige vähem

Peaministripartei Reformierakond sai annetusi 55 185 eurot. Nende suuremateks toetajateks olid metsaärimees Aivar Mäemets ning isa ja tütar Andres ning Ebe-Liisa Sõnajalg. Peaminister Kristen Michal annetas erakonnale 300 eurot

Oravapartei sai lisaks veel 431 801 eurot riigitoetust, liikmemaksu koguti 2180 ning tulu erakonna varalt 142 eurot.

Eelmises kvartalis annetati erakonnale 63 718 eurot. Sellest 15 000 eurot annetas Marek Mägi, 12 600 eurot Anders Tsahkna ning võrdselt 5000 eurot Märt Vooglaid, Taavi Kotka ja Alar Mik.

Kõige kahvatum oli seis erakonnal Eesti 200, mis kogus annetusi kokku 2179 eurot. Sealhulgas olid suuremad toetajad erakonna liikmed Diana Ingerainen 900 ning Pille Tsopp-Pagan ja Toomas Uibo mõlemad 300 euroga. Eesti 200 esimees Kristina Kallas erakonda ei toetanud.

Riigitoetus sai Eesti 200 163 383 eurot ning liikmemaksu koguti 1597 eurot. See tähendab, et erakonna tuludest moodustasid annetused vähem kui protsendi.

EKRE polnud artikli ilmumise ajaks oma aruannet veel esitanud.

Juuni keskel läbiviidud Emori arvamusküsitluse järgi toetas Isamaad 23,5, Keskerakonda 21,5, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 16,2, EKRE-t 13,4 ja Reformierakonda 12,0 protsenti küsitletutest.

Parempoolsete toetus ulatus 8,7 protsendini. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus oli 2,1 protsenti.

Järgmised riigikogu valimised toimuvad tuleva aasta märtsis.