Eestis on tekkinud karmoškamängu buum

Eestis on kõige lihtsama lõõtspilli ehk karmoška mängimise buum. Laupäeval oli Oisu rahvamajas koos 70 karmoškamängijat üle Eesti, et koos musitseerida ja oma mänguoskust lihvida. Karmoškast on kujunenud ennekõike naiste pill.

Setomaa mees Toomas Valk on karmoškat mänginud üle veerand sajandi ja valitud Seto kuningriigi parimaks pillimeheks, kaks aastat tagasi sai ta Vabariigi Pillimehe tiitli. Valk ütles, et Venemaalt pärit karmoška on setode kaudu levinud kõikjale üle Eesti.

"Lõõtsalised üldse on väga populaarsed pillid, mis on omal ajal teised rahvapillid välja söönud. Ja karmoška võlu on selles, et seda on lihtne kaasas kanda. See on väike pill, aga teeb kõva häält ja lihtne mängida," lausus Valk, kes enda sõnul nooti ei tunne.

Paljud ongi karmoškamängu selgeks saanud omal käel või käinud mõne meistri juures. Oisulane Vaike Pärn ütles naljatamisi, et viie aastaga on temast saanud nõutud pillimees.

"Käsime Tallinnas näiteks, õiguskantsleri hoovi peal mängimas. Küll ühes ja teises ja kolmandas kohas ikka meid kutsutakse ja me oleme päris kuulsad," lausus ta.

Karmoškamäng on Eestis kujunenud valdavalt naiste alaks. 17-aastane Harjumaa noormees Rasmus Mattias Hanga on pigem erand.

"Ma käisin maal sugulaste juures. Mu sugulased mängisid seal ja siis ma mõtlesin, et tegelikult tahaks ka sellist asja osata," ütles Hanga.

Oisu karmoškapäeva korraldasid selle pilli tõelised virtuoosid Piret Aus ja Ruti Enn, lisaks juhendasid töötubasid Toomas Valk, Siim Sarv, Kadri Lepasson ja Rasmus Kadaja. Ülo Saaremõts näitas, mis on karmoška sees. Kokkusaamise kaugem eesmärk on väärikalt esineda 2028. aasta rahvamuusikapeol.

"Me ikka pingutame ja õpime selle nimel, et kui meil tuleb kevadel repertuaar, siis saavad karmoškamängijad seda pillipeo repertuaari õppima hakata," ütles Piret Aus.

Ausi hinnangul võib Eestis olla umbes tuhat karmoškamängijat.