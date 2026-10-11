Moldovas kukkus alla ja plahvatas droon

Moldovas kukkus ööl vastu pühapäeva alla ja plahvatas droon, kuigi riigi õhuseiresüsteemid ei tuvastanud ühegi lennumasina loata piiriületust.

Moldova võimude teatel toimus vahejuhtum Novoanenski piirkonnas Jămăna küla lähedal metsas.

Politsei sai teate drooni kohta laupäeva õhtul kella 22.20 paiku. Sündmuskohale sõitsid sõjaväelased ja demineerijad.

Samuti palusid ametivõimud inimestel mitte läheneda kahtlastele tükkidele või esemetele ega neid puudutada ning püsida piirkonnast eemal kuni uurimise lõppemiseni.

30. septembril teatas Moldova kaitseminister Vene drooni plahvatamisest riigi territooriumil.