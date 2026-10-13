Prokuratuur saatis rahapesuteenuse osutamises süüdistatava mehe kohtu alla

Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodanikku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. Kolme kuu jooksul tegi mees sularaha- ja krüptovaluutatehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses.

Süüdistuse järgi kuulus mees rahapesuteenust pakkunud gruppi, mis tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja krüptovaluutat sularahaks eesmärgiga varjata raha tegelikku päritolu ja selle omanikku. Kohtueelses menetluses tuvastati ka, et rahapesuteenust osutati muu hulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud.

Rahapesuteenuse korraldamiseks kasutati eri krüpteeritud suhtlusrakendusi ja kontosid. Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul oli sellise teenuse eesmärk muuta kuritegelikul teel saadud raha liikumine võimalikult raskesti jälgitavaks.

"Tehingutes osalenud inimesed kasutasid varjunimesid ning sularaha üleandmisel ei tuvastatud teineteist nime ega isikut tõendava dokumendi alusel. Eesmärk oli varjata raha tegelikku päritolu ja omanikku. Selle asemel kasutati nn token-süsteemi, kus kohtumisel tunti teine osapool ära varem suhtlusrakenduses edastatud rahatähe numbri järgi," lausus Hüva.

Tõendite kohaselt oli 47-aastase süüdistatava roll nii tehingute korraldamine kui ka nende vahetu tegemine. "Ta leppis klientidega kokku sularaha üleandmise või vastuvõtmise aja ja koha ning osales ka ise sularaha üleandmisel ja vastuvõtmisel. Samuti korraldas ta tehinguid, mida tegid teised kullerid. Pärast sularahatehingu kinnitamist kanti vastav summa krüptovaluutas kliendi rahakotti või võeti kliendilt vastu krüptovaluuta," selgitas Hüva mehe rolli.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Ivo Raudheiding selgitas, et kurjategijad otsivad pidevalt võimalusi, kuidas musta raha kasutusele võtta ja reaalmajandusse suunata.

"Pankade järelevalve on tugev, mistõttu otsivad kurjategijad alternatiivseid lahendusi. Tõusva trendina saab esile tuua rahvusvaheliselt tegutsevad põrandaalused teenusepakkujad. Pöörame kriminaalpolitseis aina enam tähelepanu just selliste võrgustike tuvastamisele," sõnas Raudheiding.

Politsei pidas rahapesus süüdistatava mehe kinni tänavu 13. juunil ning kohus võttis ta prokuratuuri taotlusel samal päeval vahi alla. Eile, 12. oktoobril otsustas kohus tema vahi all pidamist pikendada.