Estonias astus üles Suurbritannia suurim kooriühing

Estonia kontserdisaalis astus esimest korda üles Suurbritannia suurim kooriühing, mille nimi tõlkes ongi "Tõeliselt suur koor" ja mis ühendab lauluhuvilisi üle kogu maailma. Tallinnasse saabunud lauljate keskmine vanus on 74 aastat ja kontserdiga koguti ühtlasi toetusi dementsusega inimeste toetuseks.

The Really Big Chorus hingekirjas on 8000 lauljat üle maailma. Neist 96 kümnest eri riigist astusid teisipäeval üles Estonia kontserdisaalis, et Eesti muusikute ja solistidega esitada Beethoveni suurteoseid.

"Me ei ole prooviesinemistega koor. Me tervitame kõiki, sest meie tunne – meie missioon, kui soovite – on pakkuda võimalusi igas vanuses lauljatele," lausus koorijuht ja -laulja Tony Hastings.

Eestisse tulek oli Tony sõnul väga oluline. Tänu meie ajaloole saab siin eriliselt kogeda, kuidas muusika ühendab sõltumata rahvusest, kultuurist või usust.

"Tahtsin väga, et Eesti oleks meie nimekirjas esikohal. Ma tean, et see kõlab klišeena, aga muusika on universaalne keel. Siin me nüüd oleme, kümnest eri rahvusest inimesed Eestis, mille ajalugu on väga rikas, aga kohati ka sünge. Muusika ühendab meid kõiki ja muudab meid lihtsalt turistidest inimesteks, kes üksteisega päriselt suhestuvad," sõnas Hastings.

Kontserdi mõte oli ühtlasi tuletada meelde, kui oluline on vanemas eas aktiivne ja seltsiv elu. Kontserdil koguti annetusi MTÜ-le Elu Dementsusega.

"See valik sai tehtud just selle põhjal, et kuna siin on eakate seltskond, kes täna laval on, ehk paralleelid – dementsus ja see iga. Et samal ajal just aktiivne eluviis aitab meil püsida elu teises pooles parema tervise juures ka vaimselt," ütles kontserdikorraldaja Ulla Krigul.

Kogenud lauljate sõnul käib väike pabin enne kontserti asja juurde.

"Olen veidi närvis ikka, aga nii on meil enne kontserti alati. Mina olen "Missat" varemgi laulnud. Päris paljud koorilauljad on seda varem esitanud ja mitmed on laulnud ka "Koorifantaasiat". Eks saksa keeles laulmine valmistab mõnele inglise keelt kõnelevale lauljale ikka raskusi," ütles koorilaulja Dorothy.

52 tegutsemisaasta jooksul on koor näinud väga uhkeid ja grandioosseid saale. Estonia kontserdisaal tundus omamoodi armas.

"Parimad asjad tulevad sageli väikestes pakendites, seda te ju ometi teate!" lausus Dorothy.