Meremuuseum pani Pärnus püsti installatsiooni Sorgu tuletorni päästmiseks

Eesti meremuuseumi koostatud näitus tutvustab Sorgu tuletorni lugu ja arhitekt Aleksandr Jaroni loomingut. Pärnus Martensi väljakul kõrguval installatsioonil saab näha arhiivifotosid ja ajaloolisi kaarte meremuuseumi kogust, samuti haruldasi gravüüre ja värvifotosid.

"Selle installatsiooniga olemegi püüdnud esile tuua need väärtused, mida Sorgu tuletorn endas sisaldab. Nendest väärtustest räägitakse palju, et see on väärtuslik objekt ja seda peab hoidma," rääkis arhitekt ja Sorgu näituse kuraator Indrek Laos.

"Sorgu tuletorn ei ole lihtsalt üks lamp pimeduses, üks navigatsioonimärk. Rajatuna 1904. aastal sisaldab see endas sama ajastu arhitektuuriilminguid, arhitektuurivõtteid," lisas ta.

Liivi lahes asuv väike Sorgu jääb Munalaiu sadamast tunnise paadisõidu kaugusele. Inimasustust seal pole ning saare on vallutanud kormoranid. Tuletorni kõrval on säilinud majakavahihooned, kogu kompleks kuulub transpordiametile.

"Kahjuks ei ole see riigi vaates väärtuslik ega ka muinsuskaitselise objektina kirjas. Seda nüüd Pärnu ka ajab ning suhtleb nii keskkonnaameti, muinsuskaitseameti kui ka transpordiametiga," ütles Pärnu ehitus- ja planeerimisvaldkonna abilinnapea Robert Kiviselg.

"Praegu on transpordiamet hinnanud tuletorni olukorda, leidnud selle kehva olevat ja peab üheks alternatiiviks selle lammutamist," lisas ta.

Laos leiab, et Sorgu tuletorni linnaku säilimine on kultuuriväärtuse seisukohast oluline. Pärnu linn ja Kihnu instituut on ühendanud jõud ja püüavad tuletorni linnakut päästa ja soovivad Sorgu saart muinsuskaitse alla võtta.

Kihnu instituudi juhataja Kolde Reet märkis, et Kihnu saarestikus on teisi selliseid monumentaalseid ehitisi vähe.

"Kui sa oled korra Kihnu sadamast või Munalaiust kodu poole sõitnud ja siis sa näed seda ilusat punast Sorgu tuletorni, siis oled juba nagu koju jõudnud. Mulle ei mahu pähe, kui see võib ära kaduda või selle asemel oleks hoopis muu toru. Üsna sant mõtelda selle peale," ütles Reet.