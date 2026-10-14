Lõuna-Eestis uuritakse põhjavee kasutamist soojuse tootmiseks

Põlva vallas Mammaste tervisespordikeskuse juures alanud katsepuurimistel loodetakse leida hea veejuhtivusega geoloogiline kiht, sest see avaks tee uudse küttesüsteemi rajamiseks.

"Mammastes on praegu käimas eeluuringud, et teada saada, kas maapõues on nii palju vett ja see vesi oleks nii soe, et see soojavahetiga muuta soojaks veeks, et sellega hakata lähitulevikus kütma Mammaste spordikeskust, mida praegu köetakse kalli maagaasiga," lausus Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Kurmet Müürsepp.

Eestis ei ole põhjavee kasutamist sellisel viisil varem uuritud. Projekti lõppeesmärgiks on välja töötada just meie tingimustesse sobivad maasoojusenergia lahendused. Uuringud maksavad kokku 1,2 miljonit eurot.

"Selle AVATAR-i projekti raames ongi plaan reaalne pilootjaam valmis ehitada, kus võtame põhjavett ja võtame põhjaveest energia välja. Seda seiratakse ja need tulemused – et kas see on majanduslikult kasulik või mis juhul see majanduslikult kasulik on – me avalikustame," ütles geoloogiateenistuse geoloog Tiit Rahe.

Lisaks Põlvale uuritakse põhjavee kasutamise võimalusi Rõuges ja Tõrvas. Katsejaam rajatakse puuraukudest saadud tulemuste põhjal selleks kõige sobivamasse kohta.