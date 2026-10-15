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Otse kell 13: arutelud "Demokraatia uus hingamine. Kuidas sünnib muutus?"

Eesti
Arutelupäeva korraldab Avatud Eesti Fond
Arutelupäeva korraldab Avatud Eesti Fond Autor/allikas: oef.org.ee
Eesti

Tallinnas toimub neljapäeval XXIX Avatud Ühiskonna Foorum "Demokraatia uus hingamine. Kuidas sünnib muutus?", mis toob kokku demokraatia, kodanikuühiskonna ja desinformatsiooni eksperdid. Arutelusid, kuidas demokraatia saab pärast tagasilööke taastuda ning kuidas kaitsta demokraatiat desinformatsiooni ajastul, saab jälgida ERR-i portaalis otsepildis algusega kell 13.

Foorumi töökeel on inglise keel, aga tagatud on ka sünkroontõlge eesti keelde.

Otseülekanne eesti keeles

Otseülekanne inglise keeles

Foorumi avab Euroopa Parlamendi liikme Daniel Freundi ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktori Kristi Raigi vestlus demokraatia olukorrast Euroopas.

Esimene paneeldiskussioon keskendub demokraatlike muutuste võimalikkusele Kesk- ja Ida-Euroopas. Arutelus osalevad Poola Teaduste Akadeemia teadur Edit Zgut-Przybylska, Euroopa Parlamendi liige Daniel Freund, Poola Helsingi Inimõiguste Fondi juhatuse esimees Maciej Nowicki ning Tšehhi vabaühenduse Lobbio juhatuse esimees Martin Luhan.

Teises paneelis arutlevad Ungari desinformatsiooniekspert Péter Krekó, Moldova ajakirjanik Mihail Sirkeli ja Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel selle üle, kuidas desinformatsioon, tehisintellekt ja digitaalsed mõjutusvõtted demokraatiat ohustavad ning millised praktilised lahendused aitaksid ühiskonna vastupanuvõimet tugevdada.

Foorumit juhib ajakirjanik Neeme Raud.

Ajakava

13-13.10 XXIX Avatud Ühiskonna Foorumi avamine, Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja.

13.10-13.40 Avavestlus: miks mõnes riigis demokraatia jätkuvalt nõrgeneb, samal ajal kui teised suudavad taastuda, uueneda ja muutuda vastupidavamaks? Vestlevad Daniel Freund, Euroopa Parlamendi liige (Saksamaa, Rohelised/EFA) ning Kristi Raik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor.

13.40–15 I paneel. Demokraatlikust allakäigust demokraatliku muutuseni: Kesk- ja Ida-Euroopa õppetunnid. Arutelu keskendub Kesk-ja Ida-Euroopa erinevatele arenguteedele ning poliitilistele, institutsionaalsetele ja ühiskondlikele tingimustele, mis aitavad demokraatial taastuda ja tugevneda. Erilist tähelepanu pööratakse valimiste, sõltumatu meedia, kodanikuühiskonna ja Euroopa koostöö rollile.

Esineja: Edit Zgut-Przybylska, Poola Teaduste Akadeemia filosoofia ja sotsioloogia instituudi abiprofessor ning Kesk-Euroopa Ülikool demokraatia instituudi teadur; Daniel Freund, Euroopa Parlamendi liige (Saksamaa, Rohelised/EFA); Maciej Nowicki, Helsingi Inimõiguste Fondi juhatuse esimees (Poola), Martin Luhan, Lobbio juhatuse esimees (Tšehhi).

15–15.30 Paus

15.30–17 II paneel. Demokraatia kaitsmine desinformatsiooni ajastul. Desinformatsioon, tehisintellekt ja digitaalne manipulatsioon mõjutavad üha enam demokraatlikku arutelu. Kodanikuühiskonnal on oluline roll demokraatia ja kodanikuruumi kaitsel ning usaldusväärse inforuumi hoidmisel. Paneelis arutatakse, kuidas saavad kodanikuühiskond, teadlased, ajakirjanikud ja avalik sektor teha koostööd desinformatsiooni ja infomanipulatsiooni vastu ning samal ajal kaitsta avatud ja faktipõhist avalikku arutelu.

Esinejad: Péter Krekó, politoloog, sotsiaalpsühholoog ja desinformatsiooniekspert, Political Capitali tegevjuht (Ungari); Mihhail Sirkeli, ajakirjanik, kodanikuaktivist, inimõiguslane ning sõltumatu meediaportaali Nokta.md asutaja ja peatoimetaja (Moldova); Maria Murumaa-Mengel, Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor.

Programmi ja esinejate tutvustused leiab Avatud Eesti Fondi kodulehelt.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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