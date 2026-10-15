Virtsu-Kuivastu uus parvlaev läbis Saksamaal esimesed mudelkatsed

Nädal aega kestnud katsete käigus hinnati kavandatava laeva meresõidu- ja hüdrodünaamilisi omadusi ning kontrolliti laeva energiaefektiivsuse ja ajamisüsteemidega seotud lahendusi, teatas riigilaevastik.

Mudelkatsetused on oluline osa laeva projekteerimisest, sest võimaldavad kavandatud lahendusi kontrollida ja vajaduse korral täiustada enne laeva ehituse algust. Viienda parvlaeva katsed viidi läbi 8,2 meetri pikkuse mudeliga, mis vastab täpselt planeeritud laeva kujule ja proportsioonidele ning on varustatud laevale kavandatud käiturite ja sõukruvide täpsete mõõtkavas koopiatega.

Saksamaal katsetel kohal viibinud riigilaevastiku parvlaevaprojekti peaspetsialisti, laevaehitusinseneri Eero Avi hinnangul näitasid parvlaeva esimesed mudelkatsed, et laeva kerekuju projekteerimisel on tehtud head tööd.

Laeva energiatarbimine on suurust arvestades madal ning jääb lepingus seatud piiridesse veel mõningase varuga.

Eesti viienda parvlaeva mudelkatsetus Autor/allikas: Riigilaevastik

"Läbiviidud katsed näitasid, et kuigi ehituslepingus on laeva maksimaalseks kiiruseks sätestatud 12 sõlme, suutis mudel saavutada ka 14-sõlmese kiiruse ning teatud võimsusvaru jäi seejuures veel alles," lisas Avi.

Järgmine oluline etapp laeva projekti hindamisel on jäämudelkatsed, mis viiakse läbi novembri lõpus Soomes, Railotech jäämudelkatsete basseinis. Soomes kontrollitakse kavandatud parvlaeva kere ja käitursüsteemi toimivust nii erineva jääpaksusega tasase jää kui ka rüsijää tingimustes. Saadud tulemused annavad täiendava sisendi laeva lõplike ehitustehniliste otsuste tegemiseks.

Eesti esimese kaldalt laetava elektriparvlaeva ehitust kaasrahastatakse Euroopa Liidu moderniseerimisfondist, mille tingimuste kohaselt peab uus laev olema senistest alustest oluliselt energiatõhusam. Kõrge energiatõhusus saavutatakse laeva erinevate tehniliste lahenduste ja kaasaegsete tehnoloogiate koosmõjus.

Parvlaev varustatakse 3 MWh akupangaga, mis võimaldab Kuivastu–Virtsu liinil tavapärastes tingimustes sõita täielikult elektri jõul. Raskemates mereoludes ja eriolukordades tagavad liiniliikluse jätkumise biodiiselgeneraatorid. Laeva sõiduulatus ilma tankimiseta on vähemalt 1000 meremiili.

Viienda parvlaeva ehitab Poola laevatehas CRIST S.A. Parvlaeva projekteerib selle allhankepartner LMG Marin France. LMG Marin on projekteerinud ka praegu Virtsu–Kuivastu liinil sõitvad parvlaevad.

Eesti esimese kaldalt laetava elektriparvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 28 miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu moderniseerimisfondist ning ülejäänud osas Eesti riiklikest CO₂ kvoodimüügi vahenditest.

Laev alustab Virtsu–Kuivastu liinil opereerimist 2028. aasta lõpus.