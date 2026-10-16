Rahvusringhäälingu Pärnu korrespondendina alustas Silvia Sool

Silvia Sool on ringiga jõudnud tagasi rahvusringhäälingu uudistetoimetusse, kus ta aastatel 2012-2018 töötas reporterina. Pärnu ja Pärnumaa korrespondendina vahendab ta uudiseid rahvusringhäälingu tele- ja raadiouudistele. Samuti katab ta Läänemaa teemasid.

"Olen äärmiselt rõõmus, et sain uue võimaluse Pärnu elu ja lugusid teles ning raadios vahendada. Esimene nädal on olnud tihe, kuid olen saanud kinnituse, et mul on reporteri hing. Püüame Pärnu operaatori Verner Vilgasega Pärnu lippu kõrgel hoida," sõnas Silvia Sool pärast esimesi tööpäevi.

Pärnus üles kasvanud ja seal elav Silvia Sool on hariduse omandanud Pärnu Koidula gümnaasiumis ning Tartu ja Tallinna ülikoolis. Ajakirjanikuna on ta lisaks rahvusringhäälingule töötanud Maalehes, Geenius Meedias ning varem ka Raadio Pärnus ning Kalev Meedias. Lisaks on tal kogemus kommunikatsiooni- ja turunduse valdkonnas.

ERR-i uudistetoimetuse juht Joosep Värk tervitab Silvia Soolt rahvusringhäälingusse naasmise puhul: "Silvia ja Verner seisavad hea selle eest, et Pärnu, aga ka üldisemalt Lääne-Eesti olulised teemad jõuaksid võimalikult paljude inimesteni. Meie Pärnu tandem on seda sel nädalal juba ka edukalt tõestanud."

Eesti Rahvusringhäälingul on Eestit kattev korrespondentide võrgustik piirkondlike uudiste ja sündmuste kajastamiseks. Lisaks Pärnu ja Pärnumaa korrespondendipunktile on ERR-i uudistetoimetusel korrespondendid Võru- ja Põlvamaa, Saaremaal, Kesk-Eestis, Narvas, Virumaal, Valgamaal ja Tartus. Kohalikke uudiseid vahendavad Tartu ja Narva stuudiod.

Praegu käib konkurss Eesti Rahvusringhäälingu Virumaa korrespondendi kohale. Huvilised saavad kandideerida kuni 18. oktoobrini, rohkem infot leiab töökuulutusest.