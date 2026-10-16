USA koolitulistamises lasi 16-aastane nooruk maha kolm last

Bendi politseiülema Mike Krantzi sõnul tungis seni tuvastamata ründaja neljapäeva pärastlõunal Bendi linnas asuvasse Silver Raili algkooli, tulistades hoonesse pääsemiseks lukustatud uste pihta.

Politseiülema teatel lasi nooruki maha kohalik elanik, kes jälitas ründajat koolihoonesse ja astus temaga tulevahetusse. Politsei jõudis sündmuskohale kolm minutit hiljem.

Hukkunud lapsed olid 5-, 8- ja 11-aastased. Seitsmeaastane laps ja 54-aastane õpetaja viidi kriitilises seisundis haiglasse. Pole selge, kas ründajal oli kooliga mingisugune isiklik seos.

"Oleme sellest arutust tragöödiast šokeeritud ja murtud," ütles kohaliku kooliringkonna juht Steven Cook. "Ükski sõna ei suuda piisavalt väljendada leina, mida kogukond praegu tunneb."

Politsei teatel oli ründaja kohalik 16-aastane poiss, kuid täpsemaid andmeid tema ja ohvrite isikute kohta ei avaldatud.

Bendi politseijaoskonna pressiesindaja Sheila Miller ütles ajakirjanikele, et teade Silver Raili algkoolis toimuvast tulistamisest laekus kohaliku aja järgi kell 12.59.

Esimese hädaabikõne tegi inimene, kes teatas, et tundmatu isik tulistab pikaraudsest relvast tema auto pihta. Sündmuskohalt avaldatud fotodel on näha kuuliaukudega punast kastiautot.

Mõni minut hiljem teatati häirekeskusele uute kõnedega, et ründaja sisenes koolimajja. Politsei teatel tulistas nooruk ukselukkude pihta, et hoonesse sisse pääseda.

Kohaliku meedia andmetel paigaldati koolile 2022. aastal uued uksed, mida saab nupuvajutusega lukustada.

Politsei selgituse kohaselt nägi kõrvalseisja tulistamise algust pealt, jälitas ründajat koolihoonesse ja lasi ta maha. Kolm minutit hiljem sündmuskohale jõudnud politseinikud kinnitasid ründaja surma ning otsisid seejärel hoone läbi.

Oregoni kuberner Tina Kotek kiitis sekkunud kõrvalseisjat, kelle tegutsemine hoidis ära suurema ohvrite arvu.

Kohaliku ajalehe ajakirjanik rääkis BBC raadiole, et tulistamise ajal oli koolimaja suletud ning õpilased said väljas viibivate vanematega suhelda Apple'i nutikellade abil. Ajalehe Bulletin ajakirjaniku Michael Kohni sõnul olid lapsevanemad vahejuhtumist šokeeritud.

Bendi koolid jäävad reedel suletuks. Ametnike sõnul vajab kogukond aega toibumiseks.

Politsei teatel õpib Silver Raili algkoolis umbes 450 last ja seal töötab üle 40 täiskasvanu.

Koolitulistamiste andmebaasi K-12 andmetel toimus USA koolides eelmisel aastal 235 ja sel aastal on seni toimunud vähemalt 140 tulistamist.

Oregoni osariigis ei tohi alla 18-aastased isikud tulirelva osta. Alaealistel on küll vanemate loal lubatud relva omada, kuid ainult kindlal eesmärgil, näiteks jahipidamiseks.

Ametnikud ei täpsustanud rünnakus kasutatud relva tüüpi ega tehtud laskude arvu.