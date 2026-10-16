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Selveri uueks juhiks saab Jaanus Vihand

Majandus
Jaanus Vihand
Jaanus Vihand Autor/allikas: Elina Kond/ERR
Majandus

TKM Grupi tütarettevõtte Selveri nõukogu valis ettevõtte uueks juhatuse liikmeks Jaanus Vihandi, kelle volitused algavad 26. oktoobril.

Samast kuupäevast saab Vihandist ka Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ nõukogu esimees.

Senine Selveri juhatuse liige ja Kulinaaria OÜ nõukogu esimees Kristi Simonsen lõpetab töö TKM Grupis.

Vihand juhtis alates 2022. aastast  juhtinud joogitööstust A. Le Coq. Varem on ta muu hulgas olnud Bauhof Eesti tegevjuht, Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees ja Coop Panga nõukogu esimees.

TKM Grupi juhatuse esimehe Raul Puusepa sõnul on uuele juhile seatud ootus koostöös Selveri kogenud meeskonnaga arendada edasi Selveri tänast tugevat turupositsiooni ning leida uusi võimalusi ettevõtte konkurentsivõime, kliendikogemuse ja tegevuse efektiivsuse parandamiseks.

Selver opereerib super- ja hüpermarketite ketti, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Kulinaaria OÜ on Selveri tütarettevõte, mille põhitegevus on valmistoidu tootmine ja müük.

Toimetaja: Marko Tooming

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