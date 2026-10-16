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Haljala-Kukruse teelõigu trass eriplaneeringuga oluliselt ei muutu

Majandus
Haljala-Kukruse lõigu trassivalik.
Haljala-Kukruse lõigu trassivalik. Autor/allikas: ERR
Majandus

Avalikustati Tallinna-Narva maantee Haljala ja Kukruse vahelise neljarajalise maanteelõigu trassikoridori valiku kavand. Suuri muudatusi võrreldes praeguse trassiga plaanis ei ole.

Tallinna-Narva maanteel on kaks lõiku, kus pole veel 2+2 maanteed välja ehitatud. Jõhvi-Narva 45-kilomeetrine lõik ootab paberilt reaalsuseks muutumiseks raha juba aastaid.

Kaht Virumaad ühendava 67-kilomeetrise Haljala ja Kukruse vahelise 2+2 lõigu eriplaneeringu algatas valitsus neli aastat tagasi. Sel nädalal avalikustati trassikoridori valik.

"Oleme praeguse trassikoridori valikul kavandanud erinevaid lahendusi. Oleme kohati teinud trassikoridori laiemaks, et planeeringu järgmise etapi detailses lahenduses oleks võimalik leida koostöös kohalikega ja ekspertidega kõige paremad lahendused selle tee lõpliku asukoha jaoks," lausus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi projektijuht Anne Martin.

Planeering loobki eeldused selleks, et tulevikus, kui riik soovib seal liiklusohutust parandada ja soovib selle teelõigu välja ehitada, on selleks võimalused loodud.

Võrreldes praeguse Haljala-Kukruse maanteelõiguga on suuremad muutused plaanitud Ida-Virumaale.

"Väga suures osas see ikkagi kopeerib olemasolevat koridori, et mitte minna kuhugi nii-öelda loodust rüüstama," ütles transpordiameti ida osakonna juhataja Anti Palmi.

Aga Varja külast minnakse mööda ja Purtse külast minnakse mööda, sest seal on hooned olemasolevale teele väga lähedal ning laiendamine läheks läbi inimeste kodude.

Haljala-Kukruse trassikoridori eelvalikule oodatakse tagasisidet 10. novembrini. Kuus rahvaarutelu on kavas detsembrikuus.

Toimetaja: Marko Tooming

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