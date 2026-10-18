Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

Puhkpilliorkestrite juhid üle Eesti kogunesid pühapäeval Türile, et mängida läbi 2028. aasta laulupeo repertuaar. Orkestrijuhtide hinnangul on peo kava hästi valitud, et seda saaksid mängida ka väiksemad koosseisud ning puhkpilliorkestrite roll tuleval laulupeol on suurem kui tavaliselt.

Joonas Neumann on noor helilooja, kes tegi seade kahele hetkele Evald Aava ooperist "Vikerlased". Neumann teeb debüüdi järgmisel laulupeol.

"Seal on kaks teemat põimitud üheks looks, kõigepealt sõdalaste koor ja siis sõdalaste koori keskel B osana kõlab Ülo ja Juta duett," selgitas ta. Neumanni sõnul oli tagasiside hea ja kõpitsemist tuleb vähe.

Pühapäeval tehti Türil tutvust 2028. aasta laulupeo kogu puhkpilliorkestrite repertuaariga.

Väägvere pasunakoori dirigent Kersti Perandi sõnul on repertuaar mitmekesine. "Hästi oluline on väiksemate orkestrite jaoks see, et laulupeorepertuaari oleks oma orkestriga võimalik hiljem esitada," nentis ta. Perandi arvates on praegused lood sellised, mida võiks võtta enda repertuaari ka.

Tartu Tamme gümnaasiumi puhkpilliorkestri dirigent Gunnar Pettaig sõnas, et noortele on motiveeriv, kui nad saavad osa klassikast, mis on kunagi tehtud. "Tuntud lood, nagu "Kuldrannake" ja muud teemad kaasaegses võtmes," lisas ta. Pettaig nentis, et see on noortele põnev ja hariv.

Suurpeo dirigendid kogusid orkestrijuhtide ühendorkestri mängijate tagasisidet, et enne nootide trükki saatmist parandused sisse viia.

Puhkpilliorkestrite liigijuht Bert Langeler sõnas, et uue aasta alguses on noodid valmis, siis hakatakse repertuaari salvestama, et see oleks orkestrijuhtidel olemas. 2028. aasta laulupeol on puhkpilliorkestrite roll palju kaalukam kui varasematel pidudel.

2028. aasta laulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi ütles, et puhkpilliorkestritel on lisaks suure kaare esinemisele ka üks galakontsert Kalevi spordihallis. Orkestrite registreerimine on samamoodi nagu kooridel, et see kestab veel 31. oktoobrini.

"Võiks öelda, et puhkpilliorkestrite repertuaar on väga ilus, see on meeliköitev ja kindlasti midagi ka hingele," nentis Jõgi.