X!

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

Eesti
2028. aasta laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli
2028. aasta laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Puhkpilliorkestrite juhid üle Eesti kogunesid pühapäeval Türile, et mängida läbi 2028. aasta laulupeo repertuaar. Orkestrijuhtide hinnangul on peo kava hästi valitud, et seda saaksid mängida ka väiksemad koosseisud ning puhkpilliorkestrite roll tuleval laulupeol on suurem kui tavaliselt.

Joonas Neumann on noor helilooja, kes tegi seade kahele hetkele Evald Aava ooperist "Vikerlased". Neumann teeb debüüdi järgmisel laulupeol.

"Seal on kaks teemat põimitud üheks looks, kõigepealt sõdalaste koor ja siis sõdalaste koori keskel B osana kõlab Ülo ja Juta duett," selgitas ta. Neumanni sõnul oli tagasiside hea ja kõpitsemist tuleb vähe.

Pühapäeval tehti Türil tutvust 2028. aasta laulupeo kogu puhkpilliorkestrite repertuaariga.

Väägvere pasunakoori dirigent Kersti Perandi sõnul on repertuaar mitmekesine. "Hästi oluline on väiksemate orkestrite jaoks see, et laulupeorepertuaari oleks oma orkestriga võimalik hiljem esitada," nentis ta. Perandi arvates on praegused lood sellised, mida võiks võtta enda repertuaari ka.

Tartu Tamme gümnaasiumi puhkpilliorkestri dirigent Gunnar Pettaig sõnas, et noortele on motiveeriv, kui nad saavad osa klassikast, mis on kunagi tehtud. "Tuntud lood, nagu "Kuldrannake" ja muud teemad kaasaegses võtmes," lisas ta. Pettaig nentis, et see on noortele põnev ja hariv.

Suurpeo dirigendid kogusid orkestrijuhtide ühendorkestri mängijate tagasisidet, et enne nootide trükki saatmist parandused sisse viia.

Puhkpilliorkestrite liigijuht Bert Langeler sõnas, et uue aasta alguses on noodid valmis, siis hakatakse repertuaari salvestama, et see oleks orkestrijuhtidel olemas. 2028. aasta laulupeol on puhkpilliorkestrite roll palju kaalukam kui varasematel pidudel.

2028. aasta laulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi ütles, et puhkpilliorkestritel on lisaks suure kaare esinemisele ka üks galakontsert Kalevi spordihallis. Orkestrite registreerimine on samamoodi nagu kooridel, et see kestab veel 31. oktoobrini.

"Võiks öelda, et puhkpilliorkestrite repertuaar on väga ilus, see on meeliköitev ja kindlasti midagi ka hingele," nentis Jõgi.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:33

Paskotši klubi karikateekond lõppes kolmanda liiga meeskonna vastu

19:01

Paide kerkis vähemalt mõneks tunniks tabelis teiseks, Levadia sai võidulisa

18:58

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas Uuendatud

18:55

Sangastes avati täna Püha Andrease kirikus tornikuul

18:53

Kell 20 "Ukraina stuudios" Meelis Kiili ja Marek Kohv

18:50

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

18:45

Eesti noored jäävad puuduva kogemuse tõttu peale kooli lõpetamist töötuks

18:43

Tartu Kunstimuuseumi näitus vaatab tagasi taasiseseisvumisjärgsele arengule

18:41

Eesti epeenaiskond pidi poolfinaalis Venemaa paremust tunnistama Uuendatud

18:38

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

18:58

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas Uuendatud

13:12

Meedia: Kanada sõjaväebaasis toimunud õnnetuses hukkus vähemalt seitse inimest Uuendatud

12:44

NYT: Trump kutsus Euroopat Ukraina rahukava raames uuesti Vene gaasi ostma

17.10

Kaju Trumpi otsustest: vahevalimised siia ei puutu

17.10

Inimesed jätavad järjest rohkem raviarveid maksmata

07:59

Rubio kaitses Trumpi otsust Vene sanktsioonid peatada

14:46

Läti ja Leedu andsid öösel õhuohu hoiatuse Uuendatud

17.10

Sõja 1697. päev: Venemaa korraldas ühe suurima rünnaku Ukraina energiataristule Uuendatud

17.10

Uuring: Le Peni valimisvõidu korral kaaluks pea pooled moslemid riigist lahkumist

16.10

Meedia: Trumpi uus pressiesindaja lasti ametist lahti

ilmateade

SPORT

19:33

Paskotši klubi karikateekond lõppes kolmanda liiga meeskonna vastu

19:01

Paide kerkis vähemalt mõneks tunniks tabelis teiseks, Levadia sai võidulisa

18:41

Eesti epeenaiskond pidi poolfinaalis Venemaa paremust tunnistama Uuendatud

18:14

Levandi langes Budapestis vabakavaga kuuendaks

loe: kultuur

18:43

Tartu Kunstimuuseumi näitus vaatab tagasi taasiseseisvumisjärgsele arengule

18:38

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

16:09

Arvustus. "Ära kuse!" kostis Issand

15:38

Pärnu filmifestivali võitsid "Talv lõunas, lumi maas" ja "Kolm leelot"

loe: eeter

12:20

ETV2 eetrisse jõuab 40. Pärnu filmifestivali publiku lemmik "Donbassi viimane Prometheus"

11:54

Sven Lõhmus: välismaale jõudmiseks pead Eestis olema number üks artist

11:24

Väike-Maarja kappide tagant ja otsast tulid välja nimekate Eesti kunstnike teosed

17.10

Ansambel Sadu: tihe suvi kasvatas ja tegi tugevamaks

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (18.10.2026 18:00:00)

10:50

Uus nädal toob öökülma, vihma ja kuni 15 kraadi

17.10

Päevakaja (17.10.2026 18:00:00)

16.10

Euroopa Liit otsib Ukrainale uueks aastaks uut rahastust

16.10

Narva linnavõim taastab tasuta linnalehe

16.10

Päevakaja (16.10.2026 18:00:00)

16.10

Mäo liiklussõlmes valmisid 5 bussipeatust, 2 ringristmikku ja 30-kohaline parkla

16.10

Haljala-Kukruse teelõigu trass eriplaneeringus oluliselt ei muutu

16.10

Tartu hinnangul pidurdab riiklik looduse taastamise kava linna arengut

16.10

Tuuleparke soodustav preemia on ühe MTÜ hinnangul põhiseadusega vastuolus

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo