X!

Eksperdid: ka argised kodumasinad võivad küberrünnaku sihtmärgiks sattuda

Eesti
Klaviatuur
Klaviatuur Autor/allikas: Bhikku Amitha/Pixabay
Eesti

Selle nädala alguses levis uudis, et Prantsusmaal on sisse häkitud toidupoodide külmikutesse, mille tagajärjel sulasid kapid üles ja hävis hulgaliselt toitu. Juhtum tuletab meelde, et internetiajastul on iga võrku ühendatud seade potentsiaalne oht.

Küberkuritegevuse puhul oleme harjunud kuulma rünnetest veebilehtedele või ka andmeleketest. Kuid Prantsusmaal said häkkerid hiljuti ligipääsu sadade toidupoodide külmikutele, keerasid kuumuse põhja ja hävitasid niiviisi tonnide kaupa ülessulanud toitu. Kuigi rünnaku tegijad ja eesmärk on seni teadmata, tõstatab juhtum ka laiemalt küsimuse meie elutähtsate teenuste julgeolekust.

Tehnoloogiaekspert Glen Pilvre rääkis, et tehtud kahju oli väga suur ning ulatus miljonitesse eurodesse. "Kanad ja porgandid sulasid ju kõik ära," selgitas ta. Pilvre sõnul tuletab juhtum meelde, et kõik on juhetpidi ühenduses ja kui nende ühenduste küljes olevad lukud on natuke irvakil, siis keegi hiilib sealt sisse.

Lihtsad turvaaugud võivad haavatavaks teha kõiksugu argiseadmeid

Mingit keerukust külmikutele ligipääsemises polnud, kuna seadmed olid vanad ja tarkvara aegunud. Lihtsad turvaaugud võivadki haavatavaks teha kõiksugu argiseadmeid.

Pilvre nentis, et kõik seadmed on omamoodi internetiga, olgu need pesumasinad, tolmuimejad või külmkapid. Nende tarkvara uuendamine ei pruugi üldse olla vilgas. Nende algsed paroolid võivad näiteks ruuteritel olla üsna triviaalsed või lihtsad.

"Oli üks huvitav juhtum, kus kasiino akvaariumi juhtsüsteem oli samamoodi väljapoole haavatav, sealtkaudu saadi sisse ja kuna see oli sisevõrgus, saadi akvaariumi kontrollsüsteemi kaudu näpud taha kasiinoklientide andmetele," rääkis Pilvre.

Selle eest, et Eestis taolisi turvaauke ei leiduks, vastutab Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). Võrreldes Prantsusmaaga on olukord siin ameti kinnitusel suhteliselt hea. Elutähtsate teenuste osutajatele kehtivad karmid nõuded ja kontroll on pidev.

Eestis on võrkuvaatavaid seadmeid käputäis

RIA intsidentide käsitlemise osakonna juht Taavi Kupper nentis, et Eestis on võrkuvaatavaid seadmeid käputäis ja kõikide osapooltega on juba ühendust võetud. Samuti on antud edasi juhis, kuidas see ots ära peita, kinni panna või milliseid vastumeetmeid tarvidusele võtta.

Milliste ettevõtetega tegu, jätab amet muidugi ütlemata. Viimasel ajal on kübervallas toimunud aga suured arengud, mis mõjutavad ka kuritegevust.

Tartu ülikooli kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor Mart Noorma nentis, et nüüd tuleb mängu tehisintellekti võimekus ehk pahasoovijate käes aitab AI tööriistana veel kiiremini ja rohkem paha teha. "Samamoodi, nagu ka kaitsjate käes aitab tehisintellekt ennast paremini kaitsta," lisas ta. Noorma sõnas, et tulevikus võib ka juhtuda, et tehisintellekt hakkab iseseisvalt ühel või teisel põhjusel meie süsteeme hävitama.

Kupper ütles, et AI on teinud kogu ründeteekonna väga kiireks ja lühikeseks. "Kunagi võisime haavatavuse leidmise järel loota 30-päevasele uuendamistsüklile enne, kui midagi võib-olla kompromiteeritakse," sõnas ta. Nüüd on juba 2 kuni 24 tunni jooksul haavatavus kompromiteeritud.

Kodumasinate ründamisest tänapäeva häkker ei unista

Siiski ütlevad eksperdid, et kodumasinate ründamisest tänapäeva häkker ei unista, pigem otsitakse viisi kiirelt rikkaks saamiseks. Kuid kas väikesest turvaaugust võib pihta saada kogu riigi julgeolek? Kaitseväe kinnitusel on sõjaline taristu oluliselt rangema järelevalve all ja rünnak oleks ajaraiskamine. Nende süsteeme testivad pahalased aga pidevalt.

Küberväejuhatuse ülem René Innos nentis, et selliseid juhtumeid on keskmiselt 100 000 ööpäevas. "Me ei näe selles erilist ohtu," lisas ta. Innos selgitas, et juhtumeid, mis tal vererõhu üles tõstavad, on meil keskmiselt aasta jooksul umbes 20 kuni 30 tükki.

Ulatusliku küberrünnaku kogemus saadi Eestis kätte juba 2007. aasta pronksiöö ajal, kui sihtmärgiks olid riigiasutused, pangad ja meediaväljaanded. See oli maailma ajaloos esimene nii suur ühe riigi pihta tehtud küberrünnak. Saadud kogemuse tõttu on Eestil õnnestunud tänaseni jääda üheks küberkaitstumaks riigiks. Kuid nagu näitab Prantsusmaa juhtum, siis piisab vaid ühest lohakusveast.

Toimetaja: Merilin Leetna

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:37

Esmaspäev tuleb päikesepaisteline

21:37

Arsenal ja Brighton said võidulisa, ManU mängis viiki

21:34

Loodusmuuseumi kogud kolivad uude majja, vana muuseum sulgeb peagi uksed

21:29

Eksperdid: ka argised kodumasinad võivad küberrünnaku sihtmärgiks sattuda

21:26

Rändesurve kasvab ning Rae vald kaalub riigi vastu kohtusse pöördumist

21:13

Sangaste kiriku tornikuul ei paljastanud ajaloolisi saladusi

21:09

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas Uuendatud

21:05

Viru Sputnik avas võimsal moel kontinentaalkarikasarjas võiduarve

20:59

Kohv: Trump kordab Putini narratiive ja kahjustab Ukraina huve

20:53

Paide kerkis mõneks tunniks tabelis teiseks, aga Flora võttis koha tagasi Uuendatud

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

21:09

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas Uuendatud

20:23

Carney: Kanada sõjaväebaasis toimunud õnnetuses hukkus neli inimest Uuendatud

12:44

NYT: Trump kutsus Euroopat Ukraina rahukava raames uuesti Vene gaasi ostma

17.10

Kaju Trumpi otsustest: vahevalimised siia ei puutu

07:59

Rubio kaitses Trumpi otsust Vene sanktsioonid peatada

14:46

Läti ja Leedu andsid öösel õhuohu hoiatuse Uuendatud

17.10

Inimesed jätavad järjest rohkem raviarveid maksmata

17.10

Uuring: Le Peni valimisvõidu korral kaaluks pea pooled moslemid riigist lahkumist

17.10

Sõja 1697. päev: Venemaa korraldas ühe suurima rünnaku Ukraina energiataristule Uuendatud

16:01

USA edastab taas Ukrainale luureandmeid

ilmateade

SPORT

21:37

Arsenal ja Brighton said võidulisa, ManU mängis viiki

21:05

Viru Sputnik avas võimsal moel kontinentaalkarikasarjas võiduarve

20:53

Paide kerkis mõneks tunniks tabelis teiseks, aga Flora võttis koha tagasi Uuendatud

20:22

Eesti judokad võitsid kadettide EK-etapil neli medalit

loe: kultuur

18:43

Tartu Kunstimuuseumi näitus vaatab tagasi taasiseseisvumisjärgsele arengule

18:38

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

16:09

Arvustus. "Ära kuse!" kostis Issand

15:38

Pärnu filmifestivali võitsid "Talv lõunas, lumi maas" ja "Kolm leelot"

loe: eeter

12:20

ETV2 eetrisse jõuab 40. Pärnu filmifestivali publiku lemmik "Donbassi viimane Prometheus"

11:54

Sven Lõhmus: välismaale jõudmiseks pead Eestis olema number üks artist

11:24

Väike-Maarja kappide tagant ja otsast tulid välja nimekate Eesti kunstnike teosed

17.10

Ansambel Sadu: tihe suvi kasvatas ja tegi tugevamaks

Raadiouudised

18:55

Sangastes avati täna Püha Andrease kirikus tornikuul

18:50

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

18:45

Eesti noored jäävad puuduva kogemuse tõttu peale kooli lõpetamist töötuks

18:30

Päevakaja (18.10.2026 18:00:00)

10:50

Uus nädal toob öökülma, vihma ja kuni 15 kraadi

17.10

Päevakaja (17.10.2026 18:00:00)

16.10

Euroopa Liit otsib Ukrainale uueks aastaks uut rahastust

16.10

Narva linnavõim taastab tasuta linnalehe

16.10

Päevakaja (16.10.2026 18:00:00)

16.10

Mäo liiklussõlmes valmisid 5 bussipeatust, 2 ringristmikku ja 30-kohaline parkla

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo