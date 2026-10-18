Sangaste kiriku tornikuul ei paljastanud ajaloolisi saladusi

Pühapäeva pärastlõunal tõsteti aplausi saatel Sangaste kiriku tornikukk ja kuul lahti tornivardast ja toodi alla. Sangaste kihelkonna ajaloolise maamärgi liigutamine oli pühapäeval lihtsam, sest renoveerimist vajav puidust tornitipp oli maapinnale tõstetud juba paar nädalat tagasi.

Sangaste koguduse õpetaja Tanel Meiel rääkis, et tegelikult käib tornikiivri vahetus, vaadatakse üle konstruktsioonid. See on kolmas etapp ja kui torn on valmis, siis tõstetakse see kohale, torni tippu läheb kukk ja alla kuul. "Ka need tuleb üle vaadata, katta kuldseks ja lappida kuuliaugud, mis seal on," ütles Meiel.

Tornikuulist kui omapärasest ajakapslist ajaloolisi leide ei leitud. Esmasel vaatlusel leiti jälgi küll selle kohta, et kuul on kunagi varem lahti võetud ja siis uuesti kinni pandud ning kukk on ajahambast üsna räsitud.

Koguduse juhatuse esimees Jüri Teder rääkis, et kuke all oleva munaga võib olla manipuleeritud. "Seal on kaasegseid jälgi peal, et keegi on ta korra lahti lõiganud," selgitas ta. Kukel on sees püssikuuli auke, korrosioon on oma töö teinud.

Servades on kohti, kuhu saab peenikese kaamerat sisse panna. "Tänu sellele oleme suhteliselt veendunud, et seal see ei ole midagi," ütles Teder.

Sangaste kirikutorni remont läheb maksma lig 100 tuha eurot.