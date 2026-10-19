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Poodide mahemunalettidelt vaatab vastu tühjus

Majandus
Tühi mahemunade lett Selveris.
Tühi mahemunade lett Selveris. Autor/allikas: Arp Müller
Majandus

Poest mahemune otsivad inimesed on viimastel nädalatel pidanud sageli lahkuma tühjade kätega, sest lettidel haigutab tühjus. Tarneraskuste põhjuseks on munatootjatel käsil olev karjavahetuse periood.

Mahemune ostma läinud kliendid on viimastel nädalatel sageli soovitud kaubata lahkuma pidanud ning nappus valitseb ühtviisi nii suurte kettide kui ka väiksemate poodide lettidel. Mõni müüja jagab soovitust tulla poodi kohe hommikul, sest lõunaks saavad mahemunad juba otsa.

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela selgitas ERR-ile, et praegu on Eesti mahe- ja vabapidamisel kanade munade tootjatel käsil karjavahetuse periood, mistõttu esineb ajutisi tarneraskusi.

"Tarnijate sõnul on uued kanad juba munemist alustanud ning tavapärane munade saadavus peaks taastuma detsembris," lausus Järvela.

Kikerikii mune tootva Äntu Mõis OÜ juhatuse liikme Lauri Bobrovski sõnul on neil karjavahetuse tõttu puudu 80 protsenti tootmisest.

"Põhjus on iga-aastane. Me oleme liiga väiksed. Meil ei jätku mune, seda eriti olukorras, kus toimub karjavahetus. Meil on viis karja ja nelja karja vahetuse vahe oli sellel aastal natuke liiga väike. Tibude graafik, kui need meile saabusid, oli lühem kui plaanisime ehk uued karjad pole munele jõudnud hakata, kui teised karjad tuleb juba ära müüa," selgitas Bobrovski.

Karjavahetuse ajal toimub tootmise langus alati, kuid tavaliselt on see olnud suvel, tänavu aga sattus sügise hakule. Bobrovski oletab, et seegi muudab nappuse märgatavamaks – inimesed on harjunud, et kui sügisel maalt linna tullakse, algab kool ja elu läheb vanasse rütmi, on muna letil olemas.

Ta lisas, et kuna Äntu Mõisa käes on umbes 50 protsenti kodumaisest mahemunaturust, siis annabki nende tootmise puudujääk kohe turul tunda.

"Me pole ise ka selle olukorra üle õnnelikud. Umbes kuu aega veel, siis hakkab juba paremaks minema," lausus Bobrovski.

Lähiajal soovib Äntu Mõis ehitada ühe uue kanala ja see kasvatab nende tootmisvõimsust märgatavalt. Laienemiseks annab võimaluse tarbijate nõudlus, mis ületab praegu pakkumist. Bobrovski sõnul loodab ettevõte, et plaan õnnestub ja siis ei pea enam selliste probleemidega kokku puutuma.

Novembris võib mahemunade hind mõnevõrra tõusta. Bobrovski ütles, et see pole seotud vahepealse munanappusega, vaid ümberringi majanduses toimuvaga – sisendhinnad tõusevad.

"Ilmselgelt pole munatootmine rikastumise või tohutu kasumiteenimise koht. Et ellu jääda, pole muud varianti, kui tõsta," nentis Äntu Mõisa juhatuse liige ning lisas, et vähemasti on nad eelolevaks talveks oma elektri hinna fikseerinud ja oma põldudelt saadud teraviljavarud on söödaks olemas.

Rimi Eesti ostujuht Marta Palm ütles, et neil on vabapidamisel peetavate kanade munade laoseis ja müük kenasti tasakaalus, küll aga lõppes neil äsja vabapidamismunade kampaania.

"Tingituna kampaanianõudlusest võisid kohati olla mõnes kaupluses tõesti tühjemad riiulid, sõltuvalt siis sellest, kuidas kauplused jõudsid neid täita," lausus Palm.

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