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Siseministeeriumi usuasjade osakonda hakkab juhtima Triin Toomesaar

Eesti
Triin Toomesaar
Triin Toomesaar Autor/allikas: ERR
Eesti

Siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonna juhataja ametikohale asub novembrist kodanikuühiskonna arendaja Triin Toomesaar. Senine juht Martin Tulit liigub uutele väljakutsetele väljaspool siseministeeriumit.

"Usuasjade ja kodanikuühiskonna juhi kohale oli avatud konkurss augustis-septembris, kuna endine usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonna juhataja otsustas vastu võtta uued väljakutsed siseministeeriumist väljapool. Seega üks inimene lahkus ja ametikoht sai uuesti täidetud, aga seda töö ümberkorralduseks nimetada ei ole põhjust," rääkis siseministeeriumi pressiesindaja Kaja Sepp.

Mullu veebruaris jõustus siseministeeriumis struktuurimuudatus, mille tulemusena liideti kaks osakonda usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonnaks.

Vastavalt põhikirjale on osakonna põhiülesanded on usulisi ühendusi puudutava ja kodanikuühiskonna poliitika väljatöötamine ja ellurakendamine, usuelu küsimuste analüüsimine ning muude usuliste ühendustega seotud asjade korraldamine, kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kodanikuühiskonna alase tegevuse koordineerimine.

Toomesaare põhipalk hakkab olema 4850 eurot kuus.

Toomesaar omandas kõrghariduse Tallinna tehnikaülikoolis avaliku halduse erialal ning lõpetas hiljem politoloogia magistrantuuri Tallinna Ülikoolis. Oma tööalast teekonda alustas ta aastatel 2012–2014 Jüri gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetajana programmi Noored Kooli raames.

2015. aastal võttis Toomesaar enda kanda Kiusamisvaba Kool SA tegevjuhi rolli.

Vabaühenduse juhtimise ja kiusuennetustöö kõrvalt viis ta koolides läbi külalistunde kodanikuaktiivsuse, soolise võrdõiguslikkuse ning seto kultuuri teemadel.

Kodanikuühiskonna edendajana kutsuti Toomesaar 2021. aasta märtsis presidendi vabakonnanõunikuks ning ta juhtis kuni president Kersti Kaljulaidi ametiaja lõpuni vabariigi presidendi kultuurirahastut.

Lisaks kodanikuühiskonnale on Toomesaar osalenud poliitilises elus: ta kuulus aastatel 2006–2023 Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ning kandideeris 2023. aasta riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal, kus kogus 698 häält. Toomesaar ei osutunud valituks.

Toimetaja: Mari Peegel

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