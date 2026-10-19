Legendaarne korrespondent Christiane Amanpour lahkub CNN-ist

"Pärast kuudepikkust kaalumist ja mõnd magamata ööd otsustasin CNN-ist lahku minna – oma partnerist viimase 43 fantastilise aasta jooksul!" märkis Amanpour avalduses.

68-aastase Amanpouri sõnul ootab ta huvitavaid uusi projekte, elab CNN-ile alati kaasa ja aitab hoida alal telekanali sõltumatu ajakirjanduse traditsiooni.

"Pidage meeles: olge alati tõetruud, mitte neutraalsed," lisas ta.

Väliskorrespondendina tehtud vapra tööga kogu maailmas tuntuks saanud Amanpour on juhtinud CNN Internationalis omanimelist intervjuusaadet alates 2009. aastast.

2025. aasta jaanuaris hakkas ta saadet juhtima mõnel päeval nädalas.

2027. aasta jaanuarist hakkab saade olema eetris kord nädalas ning lõpeb mais.

Kuni juunini jätkab Amanpour CNN-i heaks lugude tegemist ja mööda maailma reisimist.

CNN-i esimees Mark Thompson teatas Amanpouri lahkumisest esmaspäeva hommikul töötajatele saadetud kirjas.

"Christiane kaalus seda otsust hoolikalt ning oleme teemat juba mitu kuud arutanud," kirjutas Thompson. "Nagu paljudel CNN-i töötajatel, kes seda uudist täna kuulevad, on ka minul tema lahkumise pärast väga kahju, kuid mõistan, et nii isiklikus kui ka tööalases plaanis on see tema jaoks õige aeg."

Thompson nimetas teda üheks usaldusväärseimaks ja armastatuimaks ajakirjanikuks maailmas ja lisas, et telekanal võtab aega tema tunnustamiseks, enne kui ta uuel aastal lahkub.

"Seni aga soovin kogu CNN-i juhtkonna nimel tänada Christianet 43 erakordse aasta, silmapaistva ajakirjanduse, lojaalsuse ja sõpruse eest," kirjutas ta.

Amanpour tänas avalduses kõiki äärmiselt andekaid inimesi, kellega ta selle uskumatu teekonna jooksul koos töötas, eelkõige oma armastatud saatemeeskondi ja võttegruppe.

"Alates minu kõige esimesest suurest ja põnevast ülesandest esimese Lahesõja kajastamisel kuni Bosnia sõja, Rwanda, Afganistani, Ukraina ja Iraani õudusteni ning kõigeni, mis sinna vahele jäi – just meeskonnad ja ühtekuuluvustunne on need, mis lugesid nii palju," märkis ta.

"Me võitlesime koos selle nimel, et leida fakte, tõendeid ja inimlikkust ning et CNN saaks alati edastada tõde maailma kohta ja kogu maailmale – kartmatult ja erapooletult," sõnas Amanpour.

Amanpouri saade "Amanpour & Company" telekanalis PBS lõpeb detsembris.

Amanpour kinnitas avalduses, et jätkab taskuhäälingusaadet "The Ex Files", mida ta veab koos endise abikaasa Jamie Rubiniga ja mida toodab ettevõte Global.