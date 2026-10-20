Portugali politsei ajas laiali protestijate telklaagrid

Meeleavaldajad protestivad Portugalis hüppeliselt kasvanud eluasemekulude vastu.

Möödunud nädalavahetusel Prantsusmaal algselt rahumeelsete elukalliduse vastaste meeleavalduste ajal lahvatanud vägivald on tekitanud muret, et kaos võib levida ka teistesse riikidesse.

Pärast laupäeval Lissabonis toimunud meeleavaldust püstitati linna keskväljakule Rossiole kümneid telke.

Kui politsei teisipäeva hommikul sekkus, moodustasid meeleavaldajad inimketi, kuid seejärel puhkesid kokkupõrked, selgub kohalike telejaamade edastatud videomaterjalist.

Meeleavaldajad süüdistavad valitsust tegevusetuses Portugali eluasemekriisi lahendamisel ning üürituru reformide läbisurumises, mis muudavad väljatõstmise lihtsamaks.

Protestijate sõnul sai teisipäeval vigastada ja vahistati umbes 30 meeleavaldajat.

Mõned protestijad lubasid lähitundidel laagri uuesti püstitada. Teisipäeva hommikul paigutati kesklinna suured politseijõud.

Portos, kus liikumine selle kuu algul vallandus, võtsid meeleavaldajad politsei sekkumise ähvardusel oma laagri ise maha.