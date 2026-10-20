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Itaalia karmistab julgeolekumeetmeid ja saadab Milanosse 500 sõdurit

Välismaa
Itaalia karmistab Milanos julgeolekumeetmeid
Itaalia karmistab Milanos julgeolekumeetmeid Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Itaalia valitsus kiidab teisipäeval heaks uued julgeolekumeetmed, et ohjeldada noorte osalusel toimunud rahutusi. Lisaks kavatseb valitsus saata Milanosse veel 500 sõdurit, kuna võimud kardavad uute rahutuste puhkemist.

Uute meetmete kohaselt võivad korrakaitsjad pidada alla 18-aastaseid noori kinni kuni 12 tunniks ka juhul, kui nad pole kuritegu toime pannud, kuid on alust arvata, et nad kujutavad endast ohtu. Samuti plaanitakse keelata noortel osalemine teatavatel üritustel või sisenemine kindlatesse piirkondadesse, kui on põhjust arvata, et nad võivad ohustada avalikku korda.

Rooma kavatseb saata Milanosse veel 500 sõjaväelast, kuna võimud kardavad, et laupäevaks kavandatud meeleavaldused võivad kaasa tuua uusi rahutusi.

"Inimesed räägivad Tiktokis, et kavatsevad laupäeval Comos kauplusi rünnata. Me ei saa sekkumisega laupäeva pärastlõunani oodata," ütles asepeaminister Matteo Salvini. 

Peaminister Giorgia Meloni on alates ametisseastumisest 2022. aastal vastu võtnud järjepidevalt uusi julgeolekumeetmeid. Kriitikud leiavad, et need meetmed ei tegele kuritegevuse ja korrarikkumiste algpõhjustega. 

Kriitikud muretsevad, et Meloni meetmed muudavad protestimise riskantsemaks, eriti elamisluba või kodakondsust taotlevate migrantide jaoks. Samal ajal on Itaalias vangide arv nelja aastaga kasvanud üle 17 protsendi ehk ligi 10 000 inimese võrra.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

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