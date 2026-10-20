Tallinnas Ülemistel valmis Eesti suurim spreitehnikas seinamaaling

Legendi järgi küsib Ülemiste vanake igal aastal Tallinna tulles, kas linn on juba valmis. Et vanake linna veega üle ei ujutaks, peab iga kord vastama, et ei ole mitte. Üks objekt on nüüd siiski valmis – Eesti suurim spreitehnikas seinamaaling.

Kõigepealt oli suur hall tehase sein, mis oli vaja puhastada ja karestada. Siis värviti see kruntvärviga valgeks ja algas piirjoonte tegemine.

"Aerosoolidega maalimisel on kõige tähtsam see, et sa teed ülemised osad kõige enne, sest sealt kukub ja tolmab allapoole. Tausta värvisin kokku kaks kuud ja selle tegelase ja nende kivide ja kasti jaoks oli kuu aega," lausus kunstnik Silver "Sboy" Seeblum.

Kokku kulus maalingule üle 2000 töötunni ehk veidi üle poole aasta.

"Iga esmaspäev läksid tõstukiga üles ja hoidsid reelingust kinni. Ja siis harjusid ära, reedeks olid t kõik nipid jälle selged, lõpuks kadus kõrguse teema üldse ära," ütles Seeblum.

Ühtekokku läks vaja umbes 3000 liitrit värvi, kõige rohkem tumerohelist spreivärvi. Nii maalingu idee kui ka kavand on kunstniku originaal.

Edaspidi tervitab maaling ka lennureisijaid – parim vaade on Ülemiste järve suunas lahkujatel. Ligi 5000 ruutmeeril laiuv Ülemiste linnaku maaling on suurim Eestis, aga mõeldakse juba ka Euroopa rekordi püüdmisest.

"Ma saan väga hästi aru, miks sellist suurt tööd ei ole tehtud Eestis ja ühe korra on Euroopas varem tehtud. See töö jääb Euroopa kõige suuremale paarisaja ruutmeetriga alla. Katusel on meil veel ruumi ja äkki siis teeme selle osa ka ära," lausus Seeblum.

Nii ongi kaks tehase seina juba omavahel ühendatud – legendaarne tüdruk punase vihmavarjuga on uuel maalingul samuti kohal.