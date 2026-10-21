Musk toetab Tesla ja SpaceX-i ühinemist

USA tehnoloogiamiljardär Elon Musk teatas teisipäeval, et toetab oma kosmosefirma SpaceX ja elektriautode tootja Tesla ühinemist.

Kui analüütikutega peetud konverentskõnes küsiti kahe ettevõtte võimaliku ühinemise kohta, ütles Musk, et tunneb, justkui "kõnniks miiniväljal", kuid lisas, et ühinemine oleks "hea mõte".

Musk ütles, et nii SpaceX-is kui ka Teslas on aktsionäride palvel loodud sõltumatutest direktoritest koosnevad erikomisjonid, et ideed uurida.

Ta lisas, et ei saa nende kõnelustel osaleda, kuna tal on huvide konflikt.

Komisjonid ei ole veel kokku leppinud ühegi tehingu tingimustes ja pole mingit garantiid, et nad seda teevad, ütles Musk, hoiatades, et oleks liialdus pidada ühinemist kindlaks.

Ta ütles, et mõlemad ettevõtted võidaksid koostööst tehisaru tarkvara, kiibidisaini, robootika ja kosmosepõhise andmetöötluse valdkonnas.

Muski raketi- ja tehisaruettevõte SpaceX teatas teisipäeval oma esimesest kvartalikasumist avaliku ettevõttena, kuna tehisarufirmadele arvutusvõimsuse rentimise tehingud kasvatasid hüppeliselt ettevõtte tehisaruüksuse tulusid.

Juulist septembrini kestnud kvartali puhaskasum oli 4,4 miljardit dollarit, võrreldes 1,1 miljardi dollari suuruse kahjumiga aasta varem.