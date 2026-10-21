Briti valitsus andis rohelise tule Põhjamere gaasimaardla kasutuselevõtuks

Valitsuse hinnangul võib maardla suurendada Suurbritannia kodumaist gaasitootmist umbes kuus protsenti, säilitada sadu töökohti ning tuua riigi majandusse hinnanguliselt 2,9 miljardit naela ehk 3,8 miljardit dollarit.

Šotimaast umbes 240 kilomeetrit idas asuv maardla võib hakata Briti kodusid ja ettevõtteid gaasiga varustama juba oktoobri lõpus.

Suurbritannia valitsus andis loa Põhjameres asuva Jackdaw gaasimaardla kasutuselevõtuks, et tugevdada riigi energiajulgeolekut seoses Lähis-Ida sõja tõttu süvenenud energiakriisiga.

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