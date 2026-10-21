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Saja miljoni eurone rahasüst viis idufirma Blackwalli ükssarvikute sekka

Majandus
Raha
Raha Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti sai juurde veel ühe ükssarviku. Küberrünnakute tõkestamisega tegelev idufirma Blackwall sai investoritelt 100 miljonit eurot tingimustel, mille järgi on ettevõtte hinnanguline väärtus 2,2 miljardit dollarit. Infotehnoloogiaettevõtete liidu juht ennustab, et lähemal ajal võib ükssarvikuid lisanduda veel.

Blackwall tegeleb robotliikluse filtreerimisega, eristades pahatahlikke automaatseid programme muust veebiliiklusest. Eestiga seotud riskikapitali ettevõte Tera Ventures tegi esimese umbes 300 000 dollarise investeeringu Blackwalli kuus aastat tagasi.

"Me oleme jälginud arengut - vaatasime, kuidas progress on, kuidas nende esimesed pilootkliendid võtavad teenust vastu, kuidas toode areneb, mis turu tagasiside on ja selle põhjal oleme vist andnud veel kaks rahastusvooru enne kui nad tõstsid juba Londonist," sõnas Tera Venturesi asutaja-partner Stanislav Ivanov.

Värske investeeringuga kasvas firma väärtus üle kahe miljardi.

"Seal on mitu investorit, aga juhtiv investor on ABP - globaalne kasvufond. Nende fondide kogumaht on kaks kuni kolm miljardit. Selle vooruga on fikseeritud 2,2 miljardit dollarit, aga kui ütleme, et endiselt kasvab, siis tulevikus me näeme suuremaid numbreid," sõnas Ivanov.

Tera Venturesi jaoks tähendab see fondi väärtuse olulist kasvu.

"Meie jaoks see tähendab loomulikult potentsiaalselt väga head fondi tulemust. Mingi hetk kui ettevõte läheb börsile või muu selline väljumissündmus on juhtumas kunagi tulevikus, aga kõige rohkem me tahame väita, et see on tunnistus, et meie strateegia töötab," rõhutas Ivanov.

Blackwall on juba teine ükssarvik viimase kahe nädala jooksul.

"Skeleton ja Blackwall. Kokku on Eestis 12 ükssarvikut ja ma arvan, et seda on rohkem kui üheski teises maailma riigis elaniku kohta," sõnas ITL-i tegevjuht Doris Põld.

Põld usub, et lähemal ajal lisandub ükssarvikuid veel.

"Ma arvan, et järgneva aasta jooksul me näeme selliseid häid uudiseid veel. Eriti, kui praegused viimased uudised on tulnud mitte niivõrd klassikalisest tarkvaraarendusest, vaid pigem süvatehnoloogiaettevõttest, küberturvalisuse valdkonnast ja seda just koostöös teiste tööstustega. Ma usuks, et need järgmised meie tehnoloogiasektori tugevused tulevadki koos teiste tööstustega ja süvatehnoloogiavaldkonnast - miks mitte tehnoloogia ja kaitsevaldkonna ühendamisest näiteks," ütles Põld.

"Aktuaalsel kaameral" ei õnnestunud kolmapäeval Blackwalli juhtidelt kommentaari saada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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