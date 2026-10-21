Saksa sõdurid ja tehnika kohanevad Eesti maastikuga, et valmistuda kriisiks

Saksamaa sõjavägi harjutab Eestisse lisavägede toomist ehk siirmist. Eelmisest reedest alates võib Eestis kümne päeva jooksul näha Bundeswehri kolonne õppusel Brave Blue 26. Selline õppus on seni toimunud Leedus ja Lätis, esmakordselt on sakslased Eestis.

Saksamaa neljanda logistikarügemendi masinad teevad meediale näitemängu. Kui palju sõdureid ja tehnikat ja kus Eestis sel nädalal liigub, sakslased ei avalda. Nad ütlevad, et harjutavad Baltimaades kriisi korral paiknevatele saksa üksustele täienduse toomist.

"Strateegiline siirmine Eestisse toimus kõigi liiklusvahenditega. Me tulime maitsi, sadama kaudu. Laadisime rasketehnika parvlaevale ja see tõi lasti Eestisse. Sõdurid tulid Eestisse lennukiga," ütles 4. logistikarügemendi ülem kolonelleitnant Benjamin Eberhardt.

Nädala jooksul püstitatakse juhtimispunktid, proovitakse ära side ja logistika. Neljas rügement korraldas seni igal aastal samasuguseid õppusi Leedus ja Lätis. Eestis ollakse esmakordselt. Balti soise maastikuga tuli kohaneda, ütleb Eberhardt.

"Me olime peamiselt Eesti lääneosas. Eesti kaitsevägi andis oma linnakud meie käsutusse sõdurite majutamiseks. Väljaspool väeosi tegime igal pool maastikuluuret ja tutvusime asjaoludega," märkis Eberhardt.

Praegune õppus valmistab ette järgmise aasta logistika suurõppust Leedus ja Lätis. Millal saksa kolonne jälle Eestis näeb, pole praegu teada.