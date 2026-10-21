Vahtra hobitalu emakits üllatas pererahvast kolme tallega

Kits Lucy on hakkama saanud suure vägiteoga, kõigi rõõmuks on ta ilmale toonud kolm väikest tallekest, kes siin praegu eluga kohanevad. Kaks tüdrukut ja üks poiss on veidi rohkem kui nädala vanused. Kui piigad on viisakad ja vaoshoitud, siis härrasmehe kombeid tuleb veel natuke lihvida.

"Poiss on hästi uudishimulik. Talle meeldib ringi kapsata ja kõiki natuke puksida. Talle peab rahulikkust juurde õpetama, et ta ei kasvaks suurena selliseks puksijaks," rääkis Vahtra hobitalu perenaine Maia Näkk.

Puksimise omadused on poeg pärinud isalt, Onu Juliuselt, kes peab ka vanemas eas teistest eraldatuna aega veetma. Kui isal lastakse aeg-ajalt siiski ka oma beebisid nuusutada, siis värsked lemmikud röövivad pahaaimamatult kogu pererahva vaba aja.

"Kui ma koolis ei ole, olen tavaliselt kitsede juures, et neid sotsialiseerida ja inimestega harjutada. Mulle pakub see väga palju rõõmu ja on lahe, kui nad tulevad sülle ning ilusti kasvavad," rääkis Heili Poom.

Ka tallede sünniks valmistus pererahvas mitmeid nädalaid ja seljataha jäeti unetuid öid, aga emakits oli nii naksakas, et tõi kolmikud ilmale kõrvalise abita.

"Pärast tööpäeva, viie-kuue paiku lauta tulles avastasime, et kits on poeginud! Südames käis jõnks läbi, et kedagi ei olnud juures ning kas kõik on hästi. Meile oli see suur üllatus, et ta nii tubli oli, eriti veel esmapoegimise kohta," meenutas Näkk.

Emapiima ja pererahva armastust naudivad talled veel mõned kuud. Edasi liiguvad nad uute perede juurde.