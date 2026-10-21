Narva linnavalitsus ütleb Ro-Ro kunstiklubile üürilepingu üles

Narva linn alustas võlgade sissenõudmise käigus lepingu ülesütlemise menetlust kultuuriringkondades tuntud Art Club Ro-Ro suhtes. Mitmeaastane üürivõlg koos jooksvate maksetega on kasvanud üle 7000 euro ning linna teatel ei ole klubi haldaja viimastele hoiatustele vastanud.

Kunstiklubi Ro-Ro haldav OÜ Puhtus ja Hoolitsus üürib linnale kuuluvaid ruume 2022. aasta suvest. Kuigi linn langetas talveperioodiks üüri märgatavalt (suvel 811,51 eurot ja talvel 165 eurot kuus), tekkisid makseraskused juba lepingu esimesel aastal.

Aastate jooksul on linn tulnud klubile korduvalt vastu ning koostanud võlgade tasumiseks mitmeid maksegraafikuid. Tänavu oktoobriks oli võlasumma koos jooksvate maksetega tõusnud 7164,55 euroni. Kui veel kevadel ja suvel tasus ettevõte osa summast, siis alates juulist saadetud meeldetuletustele ja ettepanekutele ei ole üürnik enam vastanud ega uut graafikut taotlenud, teatas linnavalitsus.

Selle tulemusena koostas linn 16. oktoobril lepingu ülesütlemise avalduse. Ettevõttele on antud 31. oktoobrini aega oma rahalised kohustused täita.

Abilinnapea: reeglid kehtivad kõigile võrdselt

Narva abilinnapea Oleg Karpikov selgitas, et tegemist ei ole ühekordse eksimusega, vaid pikalt süvenenud probleemiga. "Praegusel juhul ei räägi me ühekordsest rikkumisest, vaid võlast, mis on kogunenud mitme aasta jooksul," sõnas Karpikov.

Linnavalitsus rõhutas, et otsuseid ei tehta üürniku avaliku tuntuse ega tegevusala põhjal. Kuigi linna huvides on kultuuripaikade säilimine, peab omavalitsus kaitsma linna finantshuve ja tagama kõigi üürnike võrdse kohtlemise.

Luubi all on ka teised üürnikud

Ro-Ro ei ole ainus organisatsioon, millega linn lepingut lõpetab. Samasugune lepingu ülesütlemise avaldus on koostatud ka Narva jõe promenaadil tegutseva suvekohviku haldaja Lounge Cafe OÜ suhtes, kelle võlg ulatus oktoobris 4110 euro euroni, ning MTÜ Young & Active suhtes. Varem on leping juba lõpetatud MTÜ-ga Tribune, samas kui mõned teised võlglased reageerisid hoiatustele ja tasusid võlgnevused.

Kokku on Narva linnal umbes 200 tasulist maa ja ruumide üürilepingut. Linnamajandusameti hinnangul tekib makseraskusi ligikaudu viiel protsendil üürnikest, kusjuures kütteperioodi alguses suve lõpus ja sügisel tekkiv võlgnevus tavaliselt suureneb.