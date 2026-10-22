Tallinna ülikool kuulutas välja konkursi akadeemilise raamatukogu juhi kohale

Tallinna ülikool kuulutas välja avaliku konkursi TLÜ akadeemilise raamatukogu direktori ametikohale. Raamatukogu senine pikaajaline juht Andres Kollist kinnitas, et plaanib samuti konkursil osaleda ning uueks ametiajaks tagasi kandideerida.

Uue direktori ametiaeg algab 2027. aasta 1. jaanuaril ning kestab viis aastat, kuni 2031. aasta lõpuni.

Ametikohale otsitakse visiooniga ja koostööle suunatud juhti, kes väärtustab raamatukogu rolli avalikku teenust osutava teadus-, õppe- ja arhiivraamatukoguna.

Kollist juhib akadeemilist raamatukogu 2003. aastast.

Juhilt oodatakse raamatukogu senistele tugevustele toetumist ning asutuse tuleviku kujundamist, arvestades muutuvaid kasutajavajadusi ja digiarengu võimalusi.

Tallinna ülikooli akadeemilisel raamatukogul on kandev roll teadusinformatsiooni kättesaadavuse ning kõrghariduse toetamisel, rahvusliku kultuuripärandi säilitamisel ja ajalooliste kogude uurimise edendamisel. Tallinna ülikoolis õpib enam kui 7000 üliõpilast ja töötab üle 1000 inimese.