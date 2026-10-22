X!

Tallinna ülikool kuulutas välja konkursi akadeemilise raamatukogu juhi kohale

Eesti
Andres Kollist
Andres Kollist Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna ülikool kuulutas välja avaliku konkursi TLÜ akadeemilise raamatukogu direktori ametikohale. Raamatukogu senine pikaajaline juht Andres Kollist kinnitas, et plaanib samuti konkursil osaleda ning uueks ametiajaks tagasi kandideerida.

Uue direktori ametiaeg algab 2027. aasta 1. jaanuaril ning kestab viis aastat, kuni 2031. aasta lõpuni.

Ametikohale otsitakse visiooniga ja koostööle suunatud juhti, kes väärtustab raamatukogu rolli avalikku teenust osutava teadus-, õppe- ja arhiivraamatukoguna.

Kollist juhib akadeemilist raamatukogu 2003. aastast.

Juhilt oodatakse raamatukogu senistele tugevustele toetumist ning asutuse tuleviku kujundamist, arvestades muutuvaid kasutajavajadusi ja digiarengu võimalusi.

Tallinna ülikooli akadeemilisel raamatukogul on kandev roll teadusinformatsiooni kättesaadavuse ning kõrghariduse toetamisel, rahvusliku kultuuripärandi säilitamisel ja ajalooliste kogude uurimise edendamisel. Tallinna ülikoolis õpib enam kui 7000 üliõpilast ja töötab üle 1000 inimese.

Toimetaja: Mari Peegel

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:08

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

14:08

Alar Konist: Eesti energiapoliitikast uues geopoliitilises olukorras

14:07

VAATA | Käärikul toimus traditsiooniline liikumiskonverents Uuendatud

14:06

Läänemets: jõudsime Vsevioviga kokkuleppele juba suvel

14:02

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Signe Kivi

13:58

Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

13:58

Tallinna ülikool kuulutas välja konkursi akadeemilise raamatukogu juhi kohale

13:57

Roman Zaštšerinski: restorani pidamine ei ole enam äri, vaid elustiil

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

13:35

Michal: sotsidega, mida juhib Vseviov, on meil kindlasti parem koostöö

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

21.10

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

21.10

Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

21.10

Mitu riiki sulges turvaaukude tõttu valitsusasutuste veebilehed Uuendatud

21.10

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

10:12

Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

21.10

Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30 Uuendatud

13:29

Sotside ridades riigikokku kandideerivast Vseviovist saab ka peaministrikandidaat Uuendatud

21.10

WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

21.10

RKIK müüs maha Seli mõisakompleksi

21.10

Riigikogu keelustas koerte ketis pidamise ja zoofiilia

ilmateade

SPORT

14:08

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

14:07

VAATA | Käärikul toimus traditsiooniline liikumiskonverents Uuendatud

13:58

Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

13:04

Kergejõustiku EM naaseb Helsingisse

loe: kultuur

14:02

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Signe Kivi

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

12:26

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

12:17

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

loe: eeter

13:57

Roman Zaštšerinski: restorani pidamine ei ole enam äri, vaid elustiil

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

12:02

Muusikaõpetaja Kalli Rõõmusaare: kõige tähtsam on huumorimeel

09:26

Eestis elav inglanna: esimene saunaskäik rabas mind

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (22.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (22.10.2026 09:00:00)

21.10

Päevakaja (21.10.2026 18:00:00)

21.10

Elering: vesinikutoru rajamine ei eelda Eestis suurel määral vesinikutootmist või -tarbimist

21.10

Põhja-Pärnumaal avati Raba akusalvestusjaam

21.10

Eesti sai uue mullastikukaardi

21.10

Püssi tuulepargi arendaja peab ehitusluba kohtus kaitsma

21.10

Kõrged kütusehinnad tõstavad talvise teehoolduse kulu

21.10

Raadiouudised (21.10.2026 15:00:00)

21.10

Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo