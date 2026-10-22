Eesti toetab metaaninõuete edasilükkamist

Lisaaeg aitab vältida olukorda, kus uute nõuete rakendamine piirab kütuste tarnijate valikut ja suurendab hinnasurvet Euroopa energiaturul, märkis valitsuse pressiteenistus.

"See on olnud ka ettevõtjate soov. Metaaniheite vähendamine on oluline, kuid nõuded peavad olema praktikas täidetavad. Lisaaeg aitab ettevõtjatel ja tootjatel vajalikud süsteemid tööle saada ning vähendab ohtu, et Euroopa turul jääb tarnijaid vähemaks ja hinnasurve kasvab," ütles energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo.

Muudatus puudutab eelkõige ettevõtjaid, kes impordivad Euroopa Liitu kütuseid kolmandatest riikidest ning peavad esitama andmeid ja tõendeid nende tootmisel tekkiva metaaniheite kohta. Kui tootjad ei ole valmis neid õigeks ajaks esitama, võib Euroopa turule sobivate tarnete valik väheneda ka siis, kui kütus ise on olemas.

Eesti gaasivarustus sõltub piirkondlikust turust ja rahvusvahelistest tarnetest. Seetõttu võivad Euroopa turul tekkivad tarneraskused mõjutada ka Eesti tarbijate jaoks gaasi kättesaadavust ja hinda. Eesti hinnangul tuleb metaanimääruse rakendamisel arvestada nende riskidega ning anda ettevõtjatele piisavalt aega nõuete täitmiseks.

Täiendav aasta võimaldab ettevõtjatel, kolmandate riikide tootjatel ja liikmesriikide ametiasutustel valmistada ette vajalikud seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemid. Eesti toetab metaaniheite vähendamist, kuid peab oluliseks, et nõuded oleksid praktikas täidetavad ega põhjustaks ebaproportsionaalset halduskoormust või kulusid.

Tegemist ei ole metaanimääruse peatamise ega selle keskkonnaeesmärkidest taganemisega, märkis pressiteenistus. Euroopa Komisjoni ettepanek muudab üksnes teatavate kohustuste tähtaegu, mitte nende sisu. Muud metaaniheite vähendamise ja teabe esitamise nõuded jäävad kehtima.