Pentagon ja Lockheed tahavad toota 10 aasta jooksul 850 hävitajat F-35

Leping toob esile Washingtoni pühendumust pikaajalise strateegiale uuendada radarite jaoks nähtamatute sõjalennukite parki.

Raamlepe, mis Pentagoni sõnul kaasajastab ja laiendab hävitajate F-35 Lightning II Joint Strike Fighter programmi, vajab kongressi heakskiitu ja rahastamist.

Ühendriikide ja mitme liitlase ühisprojekt F-35 on üks maailma kõige arenenumaid sõjalennukeid. Lockheedi andmetel on üle maailma kasutusel enam kui 1375 F-35 lennukit.

Kui lepe heaks kiidetakse, annab see Washingtonile ennustatava, taskukohase ja jätkusuutliku hävitajaprogrammi, teatas Lockheed, viidates miljardite dollarite suurusele oodatavale säästule tänu pikaajalisele hinnastamisele ja tööstuse mahusoodustustele.

Vastutasuks Pentagoni kümneaastase kohustuse eest rahastab Lockheed Martin seitsme miljardi dollari ulatuses F-35 toetavaid projekte, teatas ministeerium.

"Oleme põhimõtteliselt muutnud seda, kuidas me stabiliseerime Ameerika kaitsetööstusbaasi, et toota kiiresti ja laiaulatuslikult," ütles Pentagoni hankevaldkonna tippametnik Michael Duffey ministeeriumi teates.

Lockheed kohustus tootma sõjalennukeid tempos 156 lennukit aastas.