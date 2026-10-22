Maarja küla ja kooli õpilased tulid Karilatsi appi lehti riisuma

Kui neljapäeva hommikul üle 30 Räpina aianduskooli Maarja küla õpperühma õpilase koos Tartu kooli õpilastega tööle asusid, siis sai Karilatsi muuseumi õueala ja ümbrus paari tunniga palju värskema ilme.

"See ei ole lihtsalt töö tegemine, vaid see on meie Maarja küla õpperühma hariduslik osa, kuidas töötegemist rakendada õppeprotsessis. See on tööharjutus rohkem tähelepanu vajavatele õpilastele, kelle vastavalt oma erivajadusele on vajadus leida sobilikum töö, sest päris tavatöö ei sobi neile. Aga see on täpselt selline töö, mis võiks neile hästi sobida," lausus Räpina aianduskooli õpetaja Andres Kohv.

Päikesepaisteline ja soe sügisilm oli ideaalne lehtede riisumiseks.

"Riisume lehti ja varsti läheme lõunat sööma. Lehti on vaja riisuda ja hunnikud ära vedada, enne kui tuleb talv peale," ütles Maarja küla õpilane Mati.

Ja ideaalne oleks ka see, kui mis iganes tööd tehes saaks midagi uut juurde õppida – just nii, nagu tegusad leheriisujad Karilatsi muuseumis õppisid.

"Mõne sõnaga saab rääkida ka sellest tööprotsessist etapiviisiliselt. Kui me korrastame seda ala, siis see on visuaalselt ilus, siis me kogume need lehed kokku, komposteerime. Mis see komposteerimine on, seda teooriat ka juurde rääkida, mis nendest lehtedest lõpuks saab," lausus Kohv.