X!

Maarja küla ja kooli õpilased tulid Karilatsi appi lehti riisuma

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Põlvamaal Karilatsi vabaõhumuuseumis tunti muret, kuidas riisuda kokku lehed viie hektari suurusel alal. Neljapäeval tulid muuseumile appi töökad abilised lähedalasuvast Maarja külast ja Tartu Maarja koolist.

Kui neljapäeva hommikul üle 30 Räpina aianduskooli Maarja küla õpperühma õpilase koos Tartu kooli õpilastega tööle asusid, siis sai Karilatsi muuseumi õueala ja ümbrus paari tunniga palju värskema ilme.

"See ei ole lihtsalt töö tegemine, vaid see on meie Maarja küla õpperühma hariduslik osa, kuidas töötegemist rakendada õppeprotsessis. See on tööharjutus rohkem tähelepanu vajavatele õpilastele, kelle vastavalt oma erivajadusele on vajadus leida sobilikum töö, sest päris tavatöö ei sobi neile. Aga see on täpselt selline töö, mis võiks neile hästi sobida," lausus Räpina aianduskooli õpetaja Andres Kohv.

Päikesepaisteline ja soe sügisilm oli ideaalne lehtede riisumiseks.

"Riisume lehti ja varsti läheme lõunat sööma. Lehti on vaja riisuda ja hunnikud ära vedada, enne kui tuleb talv peale," ütles Maarja küla õpilane Mati.

Ja ideaalne oleks ka see, kui mis iganes tööd tehes saaks midagi uut juurde õppida – just nii, nagu tegusad leheriisujad Karilatsi muuseumis õppisid.

"Mõne sõnaga saab rääkida ka sellest tööprotsessist etapiviisiliselt. Kui me korrastame seda ala, siis see on visuaalselt ilus, siis me kogume need lehed kokku, komposteerime. Mis see komposteerimine on, seda teooriat ka juurde rääkida, mis nendest lehtedest lõpuks saab," lausus Kohv.

Toimetaja: Marko Tooming

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:12

Eesti sõudjad püüdlevad uuel alal olümpiale

22:02

ETV spordisaade, 22. oktoober

21:37

Vseviov välisminister Tsahknast: ausalt öeldes väärime paremat

21:33

Maarja küla ja kooli õpilased tulid Karilatsi appi lehti riisuma

21:31

Reedel tuleb kuni 14 kraadi sooja

21:27

Ojakivi: sotsiaaldemokraadid tõmbasid pakist parima kaardi

21:26

Pärnu teenis Euroopa karikasarjas esimese võidu

21:14

ERR Detroitis: hinnatõus mõjutab väikeettevõtteid ja klientide ostuharjumusi

21:12

Vabaühendused soovivad riigilt kriisides suuremat ja selgemat rolli

20:47

Serviti alustab eurosarja Iisraeli klubi vastu

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

19:51

Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

15:09

Sotside ridades riigikokku kandideerivast Vseviovist saab ka peaministrikandidaat Uuendatud

21.10

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

21.10

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

11:57

Galeotti: rahuvõimalused Ukrainas on praegu parimad, aga halval põhjusel

21.10

Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

06:23

Saksamaa tõstis Vene sabotaaži ohuhinnangu enneolematult kõrgeks

07:04

Reformierakonnale kampaaniaid teinud agentuur läks Isamaa palgale

18:29

Tallinna-Pärnu maanteel keelati veoautodele möödasõit

21.10

Riigikogu keelustas koerte ketis pidamise ja zoofiilia

ilmateade

SPORT

22:12

Eesti sõudjad püüdlevad uuel alal olümpiale

22:02

ETV spordisaade, 22. oktoober

21:26

Pärnu teenis Euroopa karikasarjas esimese võidu

20:47

Serviti alustab eurosarja Iisraeli klubi vastu

loe: kultuur

20:13

Holger Marjamaa: pigem ebaõnnestun, aga ma ei taha elus midagi kahetseda

19:09

Eesti Festivaliorkester keeldus Hiina orkestriga ühiskontserdil osalemast

18:54

Eestis kõlab esmakordselt Erkki-Sven Tüüri viiulikontsert nr 3

18:53

Koduloo uurija koondas raamatusse 77 Kuressaare vanalinna hoone lood

loe: eeter

20:43

Eesti Laulu finaali pääsenud Jalmar Vabarna: meie taga on terve Setomaa

20:23

Silver Laas Eesti Laulu finaali pääsemisest: mul võttis hääle värisema

20:08

Eesti Laulu finaali pääsenud Rita Ray: mind valdab väga suur tänulikkus

19:52

Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (22.10.2026 18:00:00)

16:20

Vabaühendused soovivad kriisi korral enda kanda võtta riiklikult olulisi ülesandeid

16:20

Leedu energiafirma mõlgutab mõtteid gaasielektirjaamast Tartu külje all

16:05

Jonatan Vseviovist saab sotsiaaldemokraatide peaministrikandidaat

16:00

Rektorite nõukogu teatel ei tohiks praegu teaduse rahastamist vähendada

16:00

Tallinn peab Astangule kaitseala loomiseks ostma kuni 5,5 miljoni eest eramaid

16:00

USA vahevalimiste eel on suure tähelepanu all Michigani osariik

15:55

Mitmed Pärnu tänavad on muutunud bussidele raskesti läbitavaks

15:20

Raadiouudised (22.10.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (22.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo