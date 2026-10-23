Haridusministeeriumi asekantsleriks saab Kristjan Vassil

Haridus- ja teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja täiskasvanuhariduse poliitika asekantslerina alustab 2. novembril tööd Kristjan Vassili.

Vassili sõnul ühendab asekantsleri amet teemad, millega ta on suure osa oma senisest tööelust tegelenud. Vassil märkis, et senisest enam tuleb kasutada andmeid, analüütikat ja tehisaru, et hinnata erinevate valikute võimalikku mõju enne otsustamist ning jälgida nende avaldunud mõju pärast elluviimist.

"Meie digiriigi võimekus pakub selleks ainulaadse võimaluse. Oluline on ka muuta valdkonna valitsemisviisi: vähem detailijuhtimist ning rohkem usaldust partnerite vastu, tagades suurema otsustusvabaduse ja vastutuse tulemuste eest," lisas ta.

Kristjan Vassil oli aastatel 2017-2023 Tartu ülikooli (TÜ) teadusprorektor, alates 2024. aastast on ta TÜ rakenduslike tehnoloogiauuringute professor. Ta on ka TÜ kliinikumi nõukogu esimees. Varem on Kristjan Vassil kuulunud Euroopa Tehnoloogiainstituudi tervisevaldkonna nõukogusse ja olnud külalisteadur Harvardi Ülikoolis.

Kristjan Vassilil on sotsiaalteaduste doktorikraad Euroopa Ülikooli Instituudist Firenzes.