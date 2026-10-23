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Politsei kahtlustab teetööde kvaliteedi hindamisel altkäemaksukuritegu

Eesti
Transpordiamet.
Transpordiamet. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Teisipäeval pidas politsei kinni kaks transpordiameti töötajat ja ühe ettevõtte esindaja, keda kahtlustatakse altkäemaksukuritegudes seoses teedeehituse projektidega.

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab 36-aastast ettevõtte esindajat vähemalt 2300 euro ulatuses korduvas altkäemaksu andmises ning kahte transpordiameti töötajat altkäemaksu võtmises selle eest, et nad jätsid oma ülesanded täitmata, teatas politsei- ja piirivalveamet.

äiteks on kahtlus, et nad võtsid projekti vastu enne selle tegelikku lõpetamist ning tegid puudulikku järelevalvet.

Esialgsetel andmetel puudutasid rikkumised kahte transpordiameti hanget, et remontida sõiduteid Järva- ja Ida-Virumaal. Hangete maht oli kokku üle 1,3 miljoni euro.

Tegemist on esialgse kahtlustusega ning täpsemad asjaolud selgitatakse menetluse käigus, mida juhib majandus- ja korruptsiooni kuritegude ringkonnaprokuratuur.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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