Politsei kahtlustab teetööde kvaliteedi hindamisel altkäemaksukuritegu

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab 36-aastast ettevõtte esindajat vähemalt 2300 euro ulatuses korduvas altkäemaksu andmises ning kahte transpordiameti töötajat altkäemaksu võtmises selle eest, et nad jätsid oma ülesanded täitmata, teatas politsei- ja piirivalveamet.

äiteks on kahtlus, et nad võtsid projekti vastu enne selle tegelikku lõpetamist ning tegid puudulikku järelevalvet.

Esialgsetel andmetel puudutasid rikkumised kahte transpordiameti hanget, et remontida sõiduteid Järva- ja Ida-Virumaal. Hangete maht oli kokku üle 1,3 miljoni euro.

Tegemist on esialgse kahtlustusega ning täpsemad asjaolud selgitatakse menetluse käigus, mida juhib majandus- ja korruptsiooni kuritegude ringkonnaprokuratuur.