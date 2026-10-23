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Selgus Tallinna Raekoja platsi avaliku ruumi ideevõistluse võidutöö

Eesti
Tallinna Raekoja platsi võidutöö
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Eesti

Tallinna Raekoja plats läheb lähiaastatel remonti ning väljakule uue elu andmiseks kuulutati välja ideevõistlus. Võidutöö "Pusle" näeb ette platsile linnamööblit, mis sobib nii suveparki kui ka traditsioonilisele jõuluturule.

Tallinna linna korraldatud Raekoja platsi avaliku ruumi ideevõistluse võitis arhitektuuribüroo Nikita Atikin OÜ kavandiga "Pusle", mille autorid on Kristiina Way, Eva Kedelauk ja Kristel Niisuke.

Ideevõistluse eesmärk oli leida Raekoja platsile kaasaegne ruumiline lahendus, mis mitmekesistab väljaku kasutusvõimalusi nii igapäevaselt kui ka suurürituste ajal ning loob kvaliteetse, inimsõbraliku ja ligipääsetava avaliku ruumi, arvestades UNESCO maailmapärandi keskkonna eripäraga, teatas Tallinna linnavalitsus.

Samuti pidi ideekavand pakkuma uut kontseptsiooni Tallinna jõuluturule.

Võistlusele laekus üheksa kavandit, millest kaheksa kvalifitseerus hindamisele. Žürii hindas tööde vastavust võistlusülesandele, ruumilist kvaliteeti ja sobivust ajaloolisse keskkonda, ideede uuenduslikkust ning ehitus- ja hoolduskulusid. 

Võitjaks osutus Nikita Atikin OÜ arhitektuuribüroo ideekavand "Pusle", mis paistis silma omanäolise ja kohaspetsiifilise lahendusega.

Töö lähtus Raekoja platsi ajaloolisest olemusest, parandades seejuures liikumisvõimalusi hoonete ja terrasside vahel.

Jõuluturule pakkus ideekavand toimivat ruumilahendust koos sümpaatselt minimalistliku jõulumajaga, märkis linnavalitsus.

Žürii hinnangul peitub "Pusle" lahenduse ebatäiuslikkuses oma võlu, leidlikkus ja edasitöötamise potentsiaal.

Võidutöö ühe autori Eva Kadelaugu sõnul lähtub "Pusle" mängulisest kontseptsioonist.

"Ajaloo uurimine ja kokkupanemine on justkui pusletükkide paigutamine. Ka meie disainitud linnamööbel on mänguline ning seda on võimalik vastavalt aastaajale ja sündmusele ümber paigutada. Kõige uhkemad oleme just linnamööbli üle, mis on müstiline nagu ajalugu isegi," sõnas Kadelauk.

Teise koha pälvis ideekavand "Kalle", mille esitas LARStuudio OÜ ning kolmanda koha MARELD landskapsarkitekter AB "Kihid".

Ergutuspreemia teenisid OÜ Raev ja OMENS OÜ kavandiga "Kolm Vakamaad" ning OÜ STUUDIO TALLINN kavandiga "Pärandimaastik ".

Ideevõistluse preemiafond oli 50 000 eurot. Võitjale oli ette nähtud 15 000, teisele kohale 12 000 ja kolmandale 10 000 eurot. Ergutuspreemiad olid 6500 eurot. 

Esimene etapp valmib järgmise aasta jõuludeks

Raekoja platsi projekteerimistööd algavad tänavu detsembris.

Arheoloogilised uuringud on kavandatud 2027. aasta maist septembrini. Uue kontseptsiooniga jõuluturg avatakse 2027. aastal ning Raekoja platsi ja seda ümbritsevate tänavate püsilahendus valmib 2029. aasta juunis.

Projekti kogumaksumus on hinnanguliselt üheksa miljonit eurot koos käibemaksuga, millest 6,3 miljonit kaetakse Tallinna linna eelarvest. 

Projekti maksumus hõlmab lisaks Raekoja platsi ja ümbritsevate tänavate ehitustöödele ka ulatuslikke arheoloogilisi uuringuid ning maa-aluste tehnovõrkude uuendamist.

Tööde käigus rajatakse uued katendid, parandatakse liikumisvõimalusi ja ligipääsetavust ning lahendatakse sademevee ärajuhtimine. Projekti kuuluvad ka linnamööbel, valgustus ja uue kontseptsiooniga jõuluturu lahendus. 

Projekti rahastab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, kaasfinantseerivad  Tallinna kultuuri- ja spordiamet, Tallinna Vesi ja Utilitas.

Toimetaja: Valner Väino

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