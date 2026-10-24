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Baierimaal süüdati Hitleri mägiresidents Kotkapesa

Välismaa
Kotkapesa leekides.
Kotkapesa leekides. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Baieri liidumaal asuvas Adolf Hitleri endises mägiresidentsis Kehlsteinhausis, mida tuntakse Kotkapesana, puhkes tulekahju. Tulekahjut saadeti kustutama ligi 200 tuletõrjujat.

Politsei teatel nägid tuletõrjujad sündmuskohale lähenedes kõrgele õhku tõusvaid leeke. Politsei kõneisiku Lisa Maieri sõnul raskendas kustutustöid hoone asukoht 1834 meetri kõrgusel. Ta lisas, et hoonesse ja selle vahetusse lähedusse pääses vaid hingamisaparaatidega.

Hilisemas avalduses märkis korrakaitse, et üks isik on vahi alla võetud ning põlengus keegi viga ei saanud.

Politsei teatel said võimud tulekahjust teate reede õhtul kella 21.50 paiku, kui suitsuandur käivitas tuletõrjealarmi.

Põlengu võimalikku tekkepõhjust pole veel avaldatud, kuid Saksa meedia teatel kahtlustavad uurijad süütamist.

Sünoptikute salvestatud piltidelt oli näha, et laupäeva varajastel tundidel, mil Alpide tipus sadas lund, oli Kotkapesa endiselt leekides.

Korrakaitsjad sulgesid residentsi viiva tee. Tuletõrjujad hoonest kedagi ei leidnud.

Saksa kõmulehe Bild teatel pidasid võimud sündmuskohale sõites kinni mootorratturi.

Kotkapesa ehitati 1937–1938. aastatel. Hoone kavandati Hitleri võimu monumendina, kuigi diktaator külastas kompleksi harva. Teisest maailmasõjast pääses hoone kahjustusteta ning alates 1952. aastast on seal tegutsenud restoran ja hoone natsiajalugu tutvustav näitus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Guardian, Deutsche Welle

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