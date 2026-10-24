X!

Politsei vahistas Saksa kodaniku kahtlustatuna Hitleri Kotkapesa süütamises

Välismaa
{{1792825860000 | amCalendar}}
Kotkapesa leekides.
Kotkapesa leekides. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Baieri liidumaal asuvas Adolf Hitleri endises mägiresidentsis Kehlsteinhausis, mida tuntakse Kotkapesana, puhkes tulekahju. Tulekahjut saadeti kustutama ligi 200 tuletõrjujat, kuid hoone hävis tulekahjus.

Politsei on vahistanud 33-aastase Saksamaa kodaniku pärast seda, kui Baieris asuv Adolf Hitleri endine mägiresidents – ajalooline natside kogunemispaik, mida tuntakse Kotkapesa nime all – reede õhtul põlema süttis.

Politsei teatel nägid tuletõrjujad sündmuskohale lähenedes kõrgele õhku tõusvaid leeke. Politsei kõneisiku Lisa Maieri sõnul raskendas kustutustöid hoone asukoht 1834 meetri kõrgusel. Ta lisas, et hoonesse ja selle vahetusse lähedusse pääses vaid hingamisaparaatidega.

Politsei teatel said võimud tulekahjust teate reede õhtul kella 21.50 paiku, kui suitsuandur käivitas tuletõrjealarmi.

Sünoptikute salvestatud piltidelt oli näha, et laupäeva varajastel tundidel, mil Alpide tipus sadas lund, oli Kotkapesa endiselt leekides.

Korrakaitsjad sulgesid residentsi viiva tee. Tuletõrjujad hoonest kedagi ei leidnud.

Saksa kõmulehe Bild teatel pidasid võimud sündmuskohale sõites kinni mootorratturi.

Kotkapesa ehitati 1937–1938. aastatel. Hoone kavandati Hitleri võimu monumendina, kuigi diktaator külastas kompleksi harva. Teisest maailmasõjast pääses hoone kahjustusteta ning alates 1952. aastast on seal tegutsenud restoran ja hoone natsiajalugu tutvustav näitus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Guardian, Deutsche Welle

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:55

Arvustus. "Morten" kahe maailma vahel

10:47

Ojakäär võitis Ithacas paarismänguturniiri

10:17

Nabi sai MM-i avaringis noorelt vastaselt loobumisvõidu

10:14

Ivan Pavljutškov: noori vaatajaid ei tohi alahinnata

10:13

Toivo Freeman-Pilt: kui Valentino disainer tahab minuga koostööd teha, teen vist õiget asja

10:01

Vaata: Holger Marjamaa ja Heikko Remmel esitasid "OP-is" loo "The Wise One"

09:59

Rostock andis Konontšuki hea mängu kiuste võidu käest

09:55

Ilm püsib muutlik, nädala pärast läheb külmemaks

09:52

Venemaal Belgorodi oblastis asuvat kaubanduskeskust tabas droonirünnak Uuendatud

09:45

Pildid: Ave Palm astub uuel näitusel dialoogi Ülo Õuna skulptuuridega

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

24.10

Trump ähvardas kehtestada Venemaale ja Ukrainale 200-protsendised tollid

09:27

Politsei vahistas Saksa kodaniku kahtlustatuna Hitleri Kotkapesa süütamises Uuendatud

24.10

1704. sõjapäev. Ukraina: Starshield töötab taas täisvõimsusel Uuendatud

23.10

Eesti läheb pühapäeval üle talveajale ja kella tuleb tagasi keerata

24.10

Pariisis puhkesid kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel Uuendatud

07:09

Riik maksab endiste riigipeade kaasadele esindustasudeks tuhandeid eurosid kuus

24.10

Isamaa lubab sulgeda kliimaministeeriumi ja luua skandaalide uurimiskomisjoni Uuendatud

24.10

Herem: Eestil on vaja kerghävitajaid

09:52

Venemaal Belgorodi oblastis asuvat kaubanduskeskust tabas droonirünnak Uuendatud

24.10

Ukraina ülesehituse konverents läheb Eestile maksma 13,5 miljonit eurot

ilmateade

SPORT

10:47

Ojakäär võitis Ithacas paarismänguturniiri

10:17

Nabi sai MM-i avaringis noorelt vastaselt loobumisvõidu

09:59

Rostock andis Konontšuki hea mängu kiuste võidu käest

09:39

Kõrvemaa metsades seikles üle 400 orienteeruja

loe: kultuur

10:55

Arvustus. "Morten" kahe maailma vahel

10:14

Ivan Pavljutškov: noori vaatajaid ei tohi alahinnata

10:01

Vaata: Holger Marjamaa ja Heikko Remmel esitasid "OP-is" loo "The Wise One"

09:45

Pildid: Ave Palm astub uuel näitusel dialoogi Ülo Õuna skulptuuridega

loe: eeter

10:13

Toivo Freeman-Pilt: kui Valentino disainer tahab minuga koostööd teha, teen vist õiget asja

09:22

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mati Põldrele

24.10

Kaare: alates esimesest filmist on peale kasvanud mitu põlvkonda Ämblikmehe fänne

24.10

Gunta Randla toob uuel näitusel vaatajate ette 18 kultuuritegelase portreed

Raadiouudised

24.10

Tallinna loomaaia asukad said täna kõrvitsatega maiustada

24.10

Mihkli talumuuseum Hiiumaal  peab tänavust suve läbi aegade parimaks külastushooajaks

24.10

Päevakaja (24.10.2026 18:00:00)

24.10

Pärnu muusemis on EÕM-i 60 juubelit tähistav näitus

23.10

Päevakaja (23.10.2026 18:00:00)

23.10

Narva jõe reisilaevaliiklus on sulgemisohus

23.10

Turvariski tõttu suletud õpikeskkond on taas avatud

23.10

Kliimaseaduse arutelu on riigikogus ummikus

23.10

Transpordiameti töötajaid kahtlustatakse altkäemaksukuriteos

23.10

Raadiouudised (23.10.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo