Politsei vahistas Saksa kodaniku kahtlustatuna Hitleri Kotkapesa süütamises

Politsei on vahistanud 33-aastase Saksamaa kodaniku pärast seda, kui Baieris asuv Adolf Hitleri endine mägiresidents – ajalooline natside kogunemispaik, mida tuntakse Kotkapesa nime all – reede õhtul põlema süttis.

Politsei teatel nägid tuletõrjujad sündmuskohale lähenedes kõrgele õhku tõusvaid leeke. Politsei kõneisiku Lisa Maieri sõnul raskendas kustutustöid hoone asukoht 1834 meetri kõrgusel. Ta lisas, et hoonesse ja selle vahetusse lähedusse pääses vaid hingamisaparaatidega.

Politsei teatel said võimud tulekahjust teate reede õhtul kella 21.50 paiku, kui suitsuandur käivitas tuletõrjealarmi.

Sünoptikute salvestatud piltidelt oli näha, et laupäeva varajastel tundidel, mil Alpide tipus sadas lund, oli Kotkapesa endiselt leekides.

Korrakaitsjad sulgesid residentsi viiva tee. Tuletõrjujad hoonest kedagi ei leidnud.

Saksa kõmulehe Bild teatel pidasid võimud sündmuskohale sõites kinni mootorratturi.

Kotkapesa ehitati 1937–1938. aastatel. Hoone kavandati Hitleri võimu monumendina, kuigi diktaator külastas kompleksi harva. Teisest maailmasõjast pääses hoone kahjustusteta ning alates 1952. aastast on seal tegutsenud restoran ja hoone natsiajalugu tutvustav näitus.