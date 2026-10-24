Tallinna loomaaia asukad pidasid Halloweeni eel suure kõrvitsapeo

Kuigi Halloweenini oli veel aega nädal, said Tallinna loomaaia kõrvitsalembesed asukad laupäeval pidulikult kätte inimeste annetatud aiasaadused. Kokku on loomaaeda saadetud üle nelja tonni köögivilju.

Kui elevandipoiss Carl londi õue pistis, oli tal ilmselt kohe selge, et nüüd saab korralikult maiustada. Õunad lähevad esimesena kiirelt hamba alla. Kui muidu sööb elevant meelsasti heina, siis seekord see neid eriti ei huvitanud.

"Kõige rohkem armastavad kõrvitsaid. Kõige suurema koguse – 600 kilogrammi aastas – sööb kõrvitsat elevant. Seda söövad ka väga paljud teised loomaaia loomad," ütles Tallinna loomaaia kommunikatsioonispetsialist Anita Tamm.

Ainsad, kellele ei maitse kõrvits, on kiskjad, täpsemalt kaslased.

"Kõige vähem sööb loomaaias kõrvitsat kääbusmarmosett – ainult 120 grammi aastas. Huvilisi on veel sõraliste, ninasarvikute, ahviliste ja pärdiklaste ning roomajate seas. Kõik said tänase kõrvitsapeo puhul pisut pidulikumaid kõrvitsaid kui muidu," sõnas Tamm.

Elevantide efektne kõrvitsasöömaaeg oli kõrvitsapeo üks tipphetki, mis meelitas kohale hulga lapsi ja pakkus paljudele põnevust.

Elevandid ei olnud ka kitsid näitama oma osavust kõrvitsaga majandamisel.

Kõrvitsapidu tähistab loomaaia köögiviljade kogumise kampaania lõppu. Samas saab iga inimene oma aiasaadusi jätkuvalt viia loomaaia põhjaväravasse annetuskasti.